「中國田徑IU」修太大！夏思凝素顏照引熱議　網驚：這是同一人？

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夏思凝出生於2003年8月15日，來自湖南省邵陽市。年僅21歲的她已經在田徑賽場取得多項榮譽。2019年，夏思凝在世界中學生田徑錦標賽女子100公尺跨欄比賽中奪冠，並在第二屆全國青年運動會中摘得金牌，同時打破了中國少年紀錄，2023年4月於全國田徑大獎賽女子100公尺跨欄決賽，以13秒15成績奪冠。
身高170公分的夏思凝，不僅實力出眾，還因為清秀的外表迅速走紅，曾被網友票選為中國女子跨欄三大美女之一，微博上擁有超過300萬粉絲。
2024全國田徑大獎賽蚌埠站的比賽中，夏思凝以13秒41的成績奪得女子100公尺跨欄冠軍。賽後，她的素顏受訪照在網上流傳，引發網友熱議。許多網友認為她的素顏照與之前的精修照差異明顯，並質疑她是否過度修圖，網友留言表示：「運動員為什麼需要修圖？」、「自以為是網紅？」不過也有粉絲力挺，「一般人發照片都會修圖了，為什麼運動員不能？」、「素顏其實很美，用不著修圖。」
事實上，這已經不是夏思凝第一次因外貌問題引發討論，先前她曾因穿著高衩三角跑褲，疑似露出內褲而遭到批評，被質疑她是刻意博取鏡頭關注，而這次的素顏對比照再度引發熱議，「跨欄女神」地位恐遭受動搖。