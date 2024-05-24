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「中國田徑IU」修太大！夏思凝素顏照引熱議　網驚：這是同一人？

▲中國21歲田徑選手夏思凝，因清秀外表與南韓藝人IU極為相似，擁有「中國田徑IU」美稱，但近日卻因為素顏照引發熱議。（圖／微博＠籃球老匠）
▲中國21歲田徑選手夏思凝，因清秀外表與南韓藝人IU極為相似，擁有「中國田徑IU」美稱，但近日卻因為素顏照引發熱議。（圖／微博＠籃球老匠）

記者路皓惟/綜合報導

中國21歲田徑女子選手夏思凝，因其清秀外表與南韓藝人IU極為相似，故擁有「中國田徑IU」美稱。然而，近日夏思凝參加2024全國田徑大獎賽蚌埠站女子100公尺跨欄比賽奪得冠軍後，夏思凝受訪時的素顏面貌在網路上瘋傳，讓網友驚呼：「這是同一個人嗎？」

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夏思凝素顏照引熱議　網友質疑過度修圖

夏思凝出生於2003年8月15日，來自湖南省邵陽市。年僅21歲的她已經在田徑賽場取得多項榮譽。2019年，夏思凝在世界中學生田徑錦標賽女子100公尺跨欄比賽中奪冠，並在第二屆全國青年運動會中摘得金牌，同時打破了中國少年紀錄，2023年4月於全國田徑大獎賽女子100公尺跨欄決賽，以13秒15成績奪冠。

身高170公分的夏思凝，不僅實力出眾，還因為清秀的外表迅速走紅，曾被網友票選為中國女子跨欄三大美女之一，微博上擁有超過300萬粉絲。

2024全國田徑大獎賽蚌埠站的比賽中，夏思凝以13秒41的成績奪得女子100公尺跨欄冠軍。賽後，她的素顏受訪照在網上流傳，引發網友熱議。許多網友認為她的素顏照與之前的精修照差異明顯，並質疑她是否過度修圖，網友留言表示：「運動員為什麼需要修圖？」、「自以為是網紅？」不過也有粉絲力挺，「一般人發照片都會修圖了，為什麼運動員不能？」、「素顏其實很美，用不著修圖。」

事實上，這已經不是夏思凝第一次因外貌問題引發討論，先前她曾因穿著高衩三角跑褲，疑似露出內褲而遭到批評，被質疑她是刻意博取鏡頭關注，而這次的素顏對比照再度引發熱議，「跨欄女神」地位恐遭受動搖。

▲「中國田徑IU」夏思凝素顏照曝光，被網友質疑修圖過猛，差點認不出是同一人。（圖／微博＠時尚音浪花小娛）
▲「中國田徑IU」夏思凝素顏照曝光，被網友質疑修圖過猛，差點認不出是同一人。（圖／微博＠時尚音浪花小娛）

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