幻藍小熊9人最後合體！「最美國中生」撞臉周子瑜 被團員嗆聲了
自選秀節目《未來少女》奪冠出道的女團「GENBLUE幻藍小熊」，今（24）日出席「hito流行音樂獎頒獎典禮」演出彩排記者會，9人最後合體演出。獲封「最美國中生」的Nico，瘦下來變美直接撞臉Twice周子瑜！采甄笑說，從韓國受訓回台灣後，很多人誇她變美：「我說第二，沒人敢說第一！」被大家虧說為團隊裡的「顏值擔當」。
記者黃雅琪／台北報導
GENBLUE幻藍小熊日前全員飛往韓國接受魔鬼特訓跟淘汰後，日前公布全新6人組合包括：隊長XXIN、韓籍成員Ayeon、毓、采甄、許媛媛、Nico，其中容容和Vicky淘汰出局，Bido轉為幕後工作。幻藍小熊入圍「2024 hito流行音樂獎」最受歡迎組合，今日在台北小巨蛋進行演出彩排，現場演唱充滿陽光的清新示愛歌曲〈Like it〉，成為9人最後一次合體演出，團員們認為再度合體更多的是開心的心情，沒有很難過的氛圍。
被譽為「最美國中生」的Nico，經歷過韓國受訓後，回到台灣整個人變得又瘦、又高，笑起來還有些撞臉韓團Twice的女神周子瑜，Nico嬌羞地笑說：「有吃比較健康的水煮餐，也有跳繩運動！」至於實際上瘦了多少公斤？Nico則沒有特別去量。
聊到一半，團隊「開心果」采甄突然接話說：「怎麼沒有人誇我變漂亮？」一句話笑翻全場，采甄表示自己從韓國受訓回台灣之後，有很多工作人員都稱讚她變美了！她甚至大聲喊話：「我說第二，沒人敢說第一！」立刻被大家虧說是幻藍小熊「顏值擔當」，逗樂全場。