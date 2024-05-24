艾迪墨菲《比佛利山超級警探》30年後回來了！街頭驚險追逐救女兒
1984年上映的電影《比佛利山超級警探》深獲影迷喜愛，後續分別於1987年推出《比佛利山超級警探2：轟天雷》、1994年《霹靂炮》2部續作，如今，睽違30年再推全新系列作品《比佛利山超級警探：艾索·福里》，今（24）日公開正式預告和主視覺海報，宣告「超級警探」艾迪墨菲要帶領觀眾重回比佛利山，上演驚險動作戲、破大案件。
記者黃雅琪／綜合報導
《比佛利山超級警探：艾索·福里》今日釋出的正式預告中，艾迪墨菲飾演的「艾索福里警探」回到比佛利山執勤，按照他一慣瀟灑直率的辦案風格，在迷人又愜意的西岸街道上再度掀起波瀾。福里跳上各式各樣的交通工具，包括掃雪機、貨車甚至是直升機，在路上和罪犯上演驚險刺激的追逐戰，同時他也不忘展現他既有的風格，把前方的障礙物全部撞飛。
《比佛利山超級警探：艾索·福里》劇情描述：超級警探艾索福里（艾迪墨菲飾）再次回到比佛利山執勤！這次，福里的女兒（泰勒佩奇飾）遭遇生死關頭，父女倆聯手新夥伴（喬瑟夫高登李維飾）和「老搭檔」比利羅斯伍德（賈基雷荷飾）、約翰塔格特（約翰艾希頓飾）調查案件，要偵破一樁驚天動地的大陰謀。《比佛利山超級警探：艾索·福里》7月3日於Netflix正式上線。