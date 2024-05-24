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「我藐視國會」台中場　學生高舉太陽花圖狂罵黃國昌

▲「我藐視國會」台中場，下午兩點的民眾越聚越多。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.24）
▲「我藐視國會」台中場，下午兩點的民眾越聚越多。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.24）

記者顏幸如／台中報導

民間團體發起「我藐視國會」全台串連活動，台中場活動今天下午在台中火車站鐵路大街登場，現場湧進500多位民眾，有白髮蒼蒼的老阿公，也有請假來「街頭上民主課」的高中生，自發性輪流演講，不時喊著「沒有討論不是民主」、「我藐視國會」等口號。有些學生拿著藍白拖、舉著太陽花的圖案，批評立委黃國昌過去說要守護民主，現在卻在踐踏民主。

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「我藐視國會」台中場，下午一點在台鐵台中站前鐵路大街登場，許多中部民眾從四方五路趕到，有白髮蒼蒼的阿公阿嬤、高中生，最多的是大學生，還有揹著書包的小學生被爸媽帶來。民眾自發性輪流演講，有時帶頭喊著「沒有討論不是民主」、「台灣加油」、「我藐視國會」。警方派遣10多名警力到場，過程還算平和。

▲「我藐視國會」台中場在台中火車站鐵路大街登場，下午1點已有200多民眾到場。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.24）
▲「我藐視國會」台中場在台中火車站鐵路大街登場，下午1點已有200多民眾到場。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.24）
台中站發起人彰師大曹同學表示，發起這個活動，是希望立法院正視這次違憲、侵害人權的擴權法案，國會粗暴的立法亂象，人民看不下去，也認為藍白願意撤法案的可能性極低，未來可能得靠大法官釋憲，因此大家必須積極反映民間的心聲。

一名高中生表示，下午他向學校請假，因為「要到街頭上公民教育課，要求藍白退回惡法」：還有大學生拿著藍白拖、舉著太陽花的圖案，批評民眾立委黃國昌過去在太陽花學運時說要守護民主，如今卻踐踏民主；有年輕人拿著行李箱、揹著行李經過，乾脆停下來加入陣營。

▲「我藐視國會」台中場，民進黨議員們站在一旁聽學生演講。（圖／台中市議會民進黨團提供，2024.05.24）
▲「我藐視國會」台中場，民進黨議員們站在一旁聽學生演講。（圖／台中市議會民進黨團提供，2024.05.24）
微雨下5百多位民眾陸續集結，其中近百位公投護台灣聯盟、經濟民主連合等單位成員，將搭台鐵北上聲援立院抗議活動。台中市議會民進黨團成員在3點左右趕赴現場，但議員們沒加入演講，把活動留給人民，僅跟著喊口號。

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