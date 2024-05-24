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特企／光學龍頭旗下美業營運顧問上任！聲明獨家營運

▲大立美預計6/15在台北舉辦說明會。（圖／大立美提供）
▲大立美預計6/15在台北舉辦說明會。（圖／大立美提供）

本報訊

光學龍頭大廠大立光去年8月宣布進軍美業，成立大立健康美麗事業，獨家創新技術推出20分鐘美睫，半年多來襲捲全台快速展店，今年更延攬新任營運管理顧問菲洋持續擴大規模版圖，並聲明大立美獨家營運杜絕假冒，預計6/15將在台北舉辦今年首場說明會。

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新任營運管理顧問菲洋，超過十年聯盟行銷經驗，2022年曾帶領逾37000人展開新的創業，近三年更主講超過500場的聯盟創業說明會，並寫下連續30個月帶領團隊突破千萬營業額的紀錄，零售商品單月更曾創下近億元營業額，資歷豐碩亮眼。

菲洋上任後首月將組織千人銷售團隊，快速擴大大立美的營運與服務量能， 首年目標則預計突破6億營業額，替未來上市櫃打下穩健的體質與基礎，菲洋信心宣誓「強強聯手，頂峰相見」，鼓勵有意願加入團隊的隊友，專注在自身的目標上，因為下定決心，就是人生最好的創業羅盤。

大立美去年成立以來，以美睫美甲快時尚打造出高知名度，期間也不斷接獲加盟主反映，有其他業者以大立美旗號招募，菲洋對此聲明強調大立美只有通過「大立健康美麗事業股份有限公司」招募美業老師，並沒有其他子品牌或次加盟體系，與電商或微商團隊也沒有合作關係，呼籲加盟主多加留意及確認合約。

此外，在線上或線下的說明會，所有露出文宣，均會印有大立美的官方Logo， 另公司代表信箱以lhbc.com.tw結尾，代表Largan Health & Beauty Corporation， 加盟主可以通過以上方法辨別，以保障自身權益。

大立美董事長劉穆蓉表示，大立美除了與美麗相關的星歐隱形眼鏡、美甲、美 睫服務外，在健康產品線上，集結超過20位醫藥學博士研發的自有品牌保健 品，與代理銷售商品，也已經準備就緒，希望用更實惠的價格，讓消費者達到 真正有感的體驗。大立美預計6/15在台北舉辦說明會，品牌主理人邱勝翊也將出席，更多訊息可洽官網查詢。

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