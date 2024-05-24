增友善垂釣場域！港務公司宣布 5月開放高雄港第一港口北防波堤
港務公司為應高雄地區廣大愛好垂釣活動民眾之需求，並經整體評估考量港埠運作秩序維持及安全防護管理等相關因素，今日（24）日公告自113年5月1日起，開放高雄第一港口北防波堤提供民眾垂釣使用，開放時段為每日上午6時至下午6時。迄今，平常單日進場垂釣人數均達50人以上，假日更可達100人以上，現場釣客對垂釣區現行相關設施及管制措施均表示滿意。
記者林莞茜／綜合報導
港務公司為配合行政院「向海致敬」政策，新增開放民眾友善垂釣場域。繼原先已開放之3處釣點(台電灰塘防波堤堤道、旗后山下舊台機造船廠旁護岸及第二港口北防波堤)外，今年5月份又開放第一港口北防波堤，臺灣港務公司特別提醒民眾切勿於非開放時段及非垂釣區從事垂釣行為，並應確實遵守垂釣區相關規定，以避免意外事件發生。
為維護該垂釣區周邊環境及民眾垂釣安全，港務公司除於第一港口北防波堤開放垂釣區設置景觀廁所外，並於海側設置安全護欄及設置12組救生設施(含救生梯、救生圈)。釣客前往商港開放垂釣區從事釣魚活動前，請事先透過「港區垂釣預約APP」查詢港區天氣狀況及釣點開放情形，並進行預約報名與取得通行碼。進入垂釣區前，應由管制站人員確認身分並掃描通行碼後，始可進入垂釣區。垂釣期間則應全程穿著安全裝備(救生衣及防滑鞋等防護裝備)，並遵守「台灣港務股份有限公司垂釣區管理要點」第6點各項規定，以維護人身安全。
港務公司表示，高雄港目前公告開放垂釣區域為台電灰塘防波堤、旗后山下舊台機造船廠旁護岸(非管制區域)、第二港口北防波堤及第一港口北防波堤，除上述4處釣點外，高雄港其餘區域均為非開放垂釣場域。如民眾於非開放地點從事垂釣行為，將違反商港法第三十六條第二項規定，並依商港法第71條規定，移送由航港局或指定機關處600元以上3000元以下罰鍰，並得沒入其釣具。