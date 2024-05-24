華南金總資產站上4兆！2檔ETF助攻　基金保管規模破兆元躍銀行第2

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不僅如此，華銀基金保管規模因保管2檔熱門ETF (00939、00940)，一舉突破1兆元，晉升銀行同業第2名，資產品質長期維持良好水準，逾放比率0.16%，備抵呆帳覆蓋率825.31%。
另一子公司華南永昌證券受惠資本市場熱絡、價量倶揚，經紀、承銷及自營等核心業務收入，均較去年同期增加，自結稅後淨利4.90億元，年增122.7%，EPS 0.75元。經紀業務市占率2.73%，融資餘額市占率5.03%，分別排名公股第1、2名。
華南產險同受惠台股表現強勁，資金運用收益成長逾1倍，且損失率持續改善，第1季自結稅後淨利3.99億元，年增122.9%，EPS 1.99元，簽單保費總收入38.07億元，刷新歷年單季新高，市占率5.60%，同業排名第6名。
展望未來，華南銀行高資產業務將透過客製化的專屬商品，還有全面性、精緻化的尊榮服務，目標成為高資產客戶的全方位財務管家，也規劃聯手集團兄弟公司華南金AMC，擴大推展不動產理財服務，創造高品質客戶體驗；數位通路同時持續優化，推出「個金產品整合申請平台」，提供9合一複合式組合金融商品申辦服務，滿足客戶一站式購足需求。華南永昌證券將持續全力推展自行開發的「華南e指沖」APP，提供更完善的交易環境。