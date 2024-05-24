T1總冠軍賽／卡森斯30分15籃板！雲豹106：101戰神 系列賽拔頭籌
T1聯盟2023-24賽季總冠軍賽G1今(24)日在桃園巨蛋正式點燃戰火，桃園台啤永豐雲豹在主場迎戰臺北台新戰神，雲豹「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）全場繳出30分15籃板，與克羅馬聯手砍下60分，兩人並列全場最高分，終場台啤雲豹以106：101擊敗臺北戰神，在系列賽取得1：0領先。
記者路皓惟/綜合報導
此戰開賽雲豹洋將克羅馬連飆兩記外線，率隊打出8：2攻勢，在戰神追分之際，蔣淯安、卡森斯也輪流在外線開火，首節雲豹手感熱得發燙，團隊三分球9投6中，其中克羅馬包辦3記三分、單節獨攬13分，加上卡森斯7分領軍，第一節雲豹以34：22領先臺北戰神。
第二節一度落後15分的臺北戰神，由替補上陣的林宜輝帶頭追分，並趁著雲豹命中率下滑，逐漸收復失土。在剩餘2分07秒時，林秉聖先是快攻上籃，幫助戰神追到1分差距，隨後陳文宏送出漂亮助攻，強森放籃得手，戰神首次取得領先。半場打完科倫紐克攻下14分，林秉聖貢獻9分，強森進帳8分，戰神以58：55逆轉雲豹。
第三節易籃再戰，曹薰襄連續出手命中，接著林秉聖完成一次「4分打」，也讓蔣淯安陷入犯規麻煩吞下4犯。雙方比分持續緊咬，該節剩下29秒，林信寬搶下進攻籃板後，投進關鍵三分球，外線命中率完美的100％，該節結束雲豹以83：83戰平戰神。
決勝節雲豹加強禁區內防守，卡森斯、克羅馬輪流得分，要回領先地位，隨著比賽時間流逝，戰神曹薰襄挺身而出，投進一顆三分球，追到1分差，但卡森斯關鍵時刻完成「3分打」，接著又切入得分，連續兩波進攻，穩住雲豹的領先優勢，最終雲豹就以5分之差拿下G1。