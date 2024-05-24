補教師贊同「社運妹最好X」！公司火速發聲明道歉：解除合作關係
立法院今（24）日續審查國會改革相關法案，民間團體號召群眾，湧入立法院周遭聚集抗議。沒想到，一名補教老師竟在這個時機點，於個人IG限時動態認同某網友「社運妹最好X了」等言論，隨即遭到大量炎上。對此，該名老師所屬補習班也火速出面切割，宣布解除雙方合作關係。
記者賴禹妡／綜合報導
一名補教老師截圖網友發文，並在個人IG限動寫下「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好友們，明天再一起去青島東路集合。」只見該篇文章內提到「社運妹最好X了，只要講話穿插一點脈絡、架構、民主之類的，陪她去聽幾次獨立樂團的音樂祭，看一些呱吉、苗博雅的影片，好像自己很有料，她們就會覺得你是個有思想的人，很簡單就弄上床了，X完X甩一甩，拍拍屁股走人就好」等言論。
文章一出，立即引起大批網友不滿，紛紛怒批該名補教老師「有夠丟臉」、「備份給各個補習班吧」、「這樣的人居然手持教鞭…這才是令人害怕的」、「到時候不要說是被盜帳號喔」、「一生一次的爆紅，網路紀錄會跟他一輩子」。
旅思文教社會科教學顧問機構24日晚間發布聲明，表示針對教學團隊的講師，在個人媒體轉發不當文章，在調查事情始末之後，決定立即與該名老師結束雙方所有合作，並針對該名老師在個人社交媒體的極為不當的言行，與大家表達誠摯的抱歉。
旅思文教指出，日後將加強合作講師個人操守的檢核與管理，確保相關事件不再重蹈，家長們的訊息都有收到並且已一一回覆。團隊將引以為戒且深切反省，並懇請家長們繼續對於團隊師資進行嚴格的監督和指導，共創良好的教學環境。