T1總冠軍賽／地貼超滑！曹薰襄怒轟：太誇張了　卡森斯認場地不佳

我是廣告 請繼續往下閱讀
今早職籃工會接獲會員反映，認為地貼面積與實際練習狀況存在安全隱患。職籃工會立即向聯盟、雲豹球團了解情況。雲豹球團表示，地貼符合FIBA防滑係數規範，重申沒有安全問題。
雲豹營運長顏行書解釋，因兩隊賽程安排緊密，賽前更換地板作業需要12小時，無法及時完成，因此採用領航猿的地板，並覆蓋地貼進行比賽。
曹薰襄賽後怒轟：地貼太誇張了！
曹薰襄在記者會上強烈批評地貼問題：「地貼太誇張了，高錦瑋在比賽中跌倒了一次。這是冠軍賽，地貼問題應該被解決。我想保護自己、隊友和對手，這是必須要解決的問題。」
曹薰襄重申自己對場地的擔憂：「場地很滑，高錦瑋很明顯滑倒，這樣的場地不該成為影響比賽結果的因子，冠軍賽的場地不該是這樣。」林秉聖補充說：「很多後衛在進攻時都滑倒，如果在全速情況下滑倒，對球員的跟腱和腳部傷害很大，非常危險。」
卡森斯：場地並非最好狀況
雲豹後衛高錦瑋在比賽中滑倒後表示：「因為這件事情滑倒，感覺很無奈，還好腳沒有受傷。」他補充說：「這是我第一次在這麼大的地貼上打球，賽前就已經預料到會有這種狀況，自己也要去適應。」
對此，卡森斯同樣認為場地狀況不佳，「當然這對球員來說，並不是最好的狀況，但相對來說，我們面臨這樣的狀況，對手也是一樣，我們還是要繼續進行比賽。」
蔣淯安則表示：「其實以前打SBL時就很習慣了，我比較有經驗，知道要怎麼去閃避。」他認為剛貼的地貼有摩擦力，反而有止滑的效果，但汗水滴到地貼後情況就不一樣了。
總冠軍賽沒有使用自家熟悉的地板，蔣淯安表示：「兩隊使用的地板材質完全不同，我們地板是有上漆的亮面材質，摩擦力更好，更能在比賽中做動作，現在換成這個地板，我還是需要一些時間適應。」