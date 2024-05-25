蒲亭傳有意停火！堅持保留「戰場取得利益」止戰　怨嘆烏國拒談判

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其中3名熟悉蒲亭幕僚討論情況的消息人士表示，蒲亭曾向一小群顧問表達對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕談判的失望情緒，而西方企圖阻礙談判。
《路透社》總共採訪了5名與蒲亭共事或曾與蒲亭共事過的政商界高層人士，不過第5名消息人士未對於停火進行評論。
其中3人表示，蒲亭清楚任何重大進展都需要再一次全國動員，但他不想這麼做。另有一名知情人士提到，在2022年9月第一次動員後，蒲亭支持率下降。
一名消息人士指出，蒲亭認為應該要停火的原因，與老兵有關。如果戰爭拖得越久，就會有越多老兵返回俄羅斯，但他們會不滿意戰後工作和收入的前景，可能進而造成社會緊張。
但目前停火、和平談判的希望似乎很渺茫，其中一名消息人士預測，除非俄羅斯越過烏克蘭，與美國達成協議，否則在澤倫斯基任期內不可能達成共識。
所有消息人士都表示，蒲亭堅持在協議中保留所有目前在戰場上取得的利益，這點沒有談判空間。先前美國國務卿布林肯也曾表示，他認為蒲亭對認真談判沒興趣。
其中4名消息人士稱，蒲亭滿足於目前取得的土地，準備好將衝突凍結在目前的前線。其中一名官員預料，「蒲亭會說我們贏了，北約攻擊我們，而我們保住主權，且有一條通往克里米亞的陸路走廊，確實也是如此沒錯。」
另一名曾與蒲亭共事過、暸解克里姆林高層談話內容的俄羅斯資深消息人士稱，「蒲亭要打多久就可以打多久，但蒲亭也準備停火，結束戰爭。」
若將衝突凍結在目前的前線，俄羅斯將擁有烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松4州的大部分地區，但未完全攻下任何一州，並未達成莫斯科最初設定完全控制這4州的目標。
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