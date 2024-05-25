NBA／熱火驚傳交易Jimmy Butler?美媒推測：可能重返費城76人

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國媒體《inside The Heat》分析，熱火的奪冠窗口正在變小，但他們仍是一支優秀的球隊，熱火正站在選擇重建或是賭一波的交叉口上，除了在休賽期要處理Jimmy Butler的合約問題，還要尋求補強才能讓球隊變得更好，但以熱火總管Pat Riley的作風，也有可能將頭牌Jimmy Butler換掉，換成以其他球星與Bam Adebayo為首的陣容。
根據美國賭盤《BetOnline》數據顯示，目前熱火隊是最有機會得到Kevin Durant的球隊，此外《inside The Heat》也給出一組以Tyler Herro、Duncan Robinson加上一枚首輪籤的報價，但這組報價預期太陽並不會接受，但是屆時熱火將會尋求透過交易，將手中籌碼換成選秀籤，再與太陽進行協商。
Jimmy Butler的潛在買家 76人有機會
雖然熱火總管Pat Riley多次在記者會強調，Jimmy Butler是聯盟中的超級球星，但根據記者Kurt Helin透露，「據我所知Jimmy Butler是位很好的球星，但若是他對熱火索價太高，熱火將會選擇與他分道揚鑣。」
此外《Yahoo Sports》記者Jake Fischer則指出，「若熱火放棄簽回Jimmy Butler，76人恐怕是最大追求者，76人總管Daryl Morey希望在今夏讓Jimmy Butler與Joel Embiid重聚。」
Jimmy Butler曾在18-19賽季短暫效力過76人，當年出賽55場繳出場均18.2分、5.3籃板、4助攻，但76人在該年季後賽第2輪遭到多倫多暴龍以4勝3敗淘汰，Jimmy Butler則是在該季結束選擇轉投熱火。
熱火總管Pat Riley在本季季末記者會上曾透露，「熱火今夏不會選擇重建，只會重新調整陣容，陣中只有Jimmy Butler與Bam Adebayo是非賣品，任何交易都是可以考慮的」，不過Jimmy Butler有可能就此離開熱火的機會也很大。