天生好運？啤酒利尿狂喝排結石　6旬男好運不成變腎水腫

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因陳先生的腎臟功能已有急性損傷情形，奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪緊急安排內視鏡取石手術，先幫陳先生取出結石解除尿路阻塞問題，經過治療後，腎功能才逐漸恢復正常。
考量陳先生除了腎結石，還合併有糖尿病，較不適合傳統經皮腎穿刺手術，陳醫師使用次世代軟式輸尿管內視鏡，以自然孔內視鏡手術方式進入腎臟中，將2公分的結石以高能量雷射擊碎，並順利取出結石碎片，手術中的即時監測腎內壓力更進一步提升手術的安全性。手術後X光檢查顯示腎結石全數清理乾淨，没多久即順利出院。
主治醫師陳致豪表示，針對腎結石預防，病人日後需要保持良好的水分攝取量，避免攝取高鹽、高蛋白、及高糖食物，可以有助於降低腎結石形成的風險。另外，炎炎夏日高溫下，人體內水分蒸發快，若水分補充不足，往往容易使尿液中的礦物質和鹽類積聚形成結晶，在腎臟內產生腎結石，並可能流動到輸尿管、掉到膀胱及尿道。腎結石的症狀包含急性劇烈的腰痛、血尿、感染，甚至長時間造成腎功能的損傷導致嚴重的併發症。
在腎結石的治療中，針對大顆不易排出的結石，體外震波碎石效果不彰，傳統上往往需要接受較侵入性的經皮腎臟穿刺手術，也就是從腰部鑽孔穿過腎臟進行取石手術。但是，腎臟是血流豐富的器官，侵入性手術會伴隨著較多的出血風險、較高的手術併發症，以及較長的住院天數。
隨著醫學技術的不斷進步，對於腎結石的治療也不斷演進，奇美醫院於2024年率先引進次世代軟式輸尿管內視鏡，能大幅改善腎結石手術的效率、舒適度以及安全性。與傳統的經皮腎穿刺手術相比，軟式輸尿管內視鏡於腎臟內碎石手術能以人體自然孔洞進行微創手術，體表不再被切開，不易造成大出血及腎功能損傷狀況，合併高能量雷射的使用可做到精準碎石，更有效率的清除腎結石。
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