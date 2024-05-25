王心凌「我是中華民族一份子」上熱搜！微博表態：國土不能分
近日有許多藝人在微博上陸續轉發中國官方媒體的貼文表態，在歐陽娜娜、張韶涵、侯佩岑發聲後，王心凌和張鈞甯也紛紛在昨（24）日發文，引起不少網友關注。其中，王心凌在貼文中寫道「我是中華民族的一份子」，衝上微博熱搜第一名，掀起中國網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
歌手王心凌在昨（24）日透過微博轉發中國官方媒體《人民日報》的貼文並寫道：「我是中華民族的一份子，國土不能分民族不可散。」引起不少中國網友關注，貼文也在今（25）日早上衝上微博熱搜第一名。而演員張鈞甯也在同一天發文寫下：「不支持台獨。我們都是中華兒女，盼望能有更多交流，開創民族的偉大復興。」
其實，在520總統就職典禮上賴清德提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之後，央視微博就發文寫下：「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家。」許多藝人們也都紛紛加入轉發的行列，像是侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、陳喬恩、辰亦儒、顏人中、楊丞琳、陳妍希等人。
對於藝人們紛紛透過社群表態，陸委會副主委兼發言人梁文傑近日也表示：「任何明星可能都有自己的立場，或是為了現實生活而不得不的作為，但希望這些人能考慮一下台灣人民的心情、考慮一下自己出生的地方。」