台南鹽水驚傳凶殺案！！20多歲男捅人後再刺胸口　送醫不治

補教師稱「社運妹最好上」！第二家補習班也切割　捐20萬以示歉意

▲立法院院會昨（24）日續審國民黨團、民眾黨團聯手推出的國會改革法案，藍綠白三方交火，超過10萬人在場外包圍立法院抗議黑箱程序；一名補教老師在IG限動轉發「社運妹最好上了」等言論遭砲轟。（圖／記者陳明中攝，2024.05.21）
▲立法院院會昨（24）日續審國民黨團、民眾黨團聯手推出的國會改革法案，藍綠白三方交火，超過10萬人在場外包圍立法院抗議黑箱程序；一名補教老師在IG限動轉發「社運妹最好上了」等言論遭砲轟。（圖／記者陳明中攝，2024.05.21）

記者孫唯容／綜合報導

立法院院會昨（24）日續審國民黨團、民眾黨團聯手推出的國會改革法案，藍綠白三方交火，超過10萬人在場外包圍立法院抗議黑箱程序；一名補教老師在IG限動轉發「社運妹最好上了」等言論遭砲轟，該名老師所屬的補習班發聲明解除雙方的合作關係，該名講師所屬另一家補習班也發出聲明「中止一切合作，此後永不錄用」，並捐出20萬給性別、兒少與人權團體，希望以表歉意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名老師任職的第1間補習班24日晚間發聲明指出，教學團隊講師在個人社群媒體轉發不當文章，調查事情始末後，決定立即結束與該名老師在教學團隊的所有合作，針對該名老師於個人社交媒體的極為不當的言行造成社會紛擾，要向大家表達誠摯的抱歉，同時日後將加強合作講師個人操守的檢核與管理，確保相關事件不再重蹈。

和該名老師合作的第2間補習班也發出聲明，針對該講師昨日於個人頁面所發表之不當性別言論，我方團隊在第一時間得知後同感震驚。經內部調查確認，我方團隊絕不容許這樣的言論存在，即日起已立刻中止與之一切合作，並解除其於本機構的所有職務與課程，此後永久不錄用。

聲明如下：

「性別與安全是我們最在乎的事，縱使此事件為前同仁OOO發佈於個人頁面之言論，我方仍深感痛心與憤慨，並希望為此做出具體的改變，因此我們進一步做出以下決定：

（1） 除了原先與新進同仁所簽訂《教師守則》等防範措施，我方於未來聘用新進同仁時，將對職務候選人進行更詳細的背景調查，以確保學生之安全。

（2） 我方將檢視原先《教師守則》是否有任何不足之處，訂出更明確具體的準則，並將增加管理階層巡堂的次數，要求講師確實遵守規範、保持與學生的界線。

（3） 我們從本月起將定期聘請外部專家與講師，進行性別教育訓練與機制建立，以強化團隊講師的性別意識，營造職場的性別友善與安全。

（4） 最後，我們絕對支持台灣性別平等的持續發展，在此向台灣各性別、兒少與人權團體致上深切的敬意，捐款予台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、人權公約施行監督聯盟各5萬元，共計20萬元。」

台南移工遇警盤查轉身逃跑！下秒撞上支援員警　當場遭壓制逮補

國道3號龍井段火燒車！遊覽車司機嚇壞急停路肩　32師生驚險逃脫

錢包大失血！南投轎車壓到「腳踏車」　網驚呼：汽車賣了都不夠賠

高雄驚見紅衣怪叔！當街拉扯女學童書包　遭路過騎士制止秒落跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代