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只有3人能辦到！Doncic過去5場比賽有4次大三元　創下超罕見紀錄

▲ 獨行俠Luka Doncic 過去5場比賽有4次大三元，創下超罕見紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 獨行俠Luka Doncic 過去5場比賽有4次大三元，創下超罕見紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

達拉斯獨行俠在今（25）日西區冠軍戰G2，在客場續戰明尼蘇達灰狼，靠著Luka Doncic繳出32分、13助攻、10籃板的大三元表現，與最後3秒投進逆轉三分球，率獨行俠以109：108氣走灰狼，系列賽以2勝0敗領先。此外Luka Doncic本場繳出大三元，是他生涯在季後賽的第8次，且在過去5場比賽中，Luka Doncic繳出4次大三元，成為NBA史上第4人，比肩傳奇球星Wilt Chamberlain、Magic Johnson，與今年MVP Nikola Jokic。

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Doncic大三元紀錄　比肩多位名宿

本場獨行俠獲勝的關鍵就是Luka Doncic，全場23投10中，拿下32分、13助攻、10籃板的大三元表現，在今拿下大三元後，也讓他從前一個系列賽對陣奧克拉荷馬雷霆開始，就展現全能表現，成為自Wilt Chamberlain、Magic Johnson、Nikola Jokic後，聯盟史上第4位在5場季後賽可以完成4次大三元的選手。

Doncic率隊逆轉　談準絕殺三分

獨行俠本場靠著Luka Doncic在終場前3秒，將本季最佳防守球員Rudy Gobert拉到弧頂單打，便命中一顆超前比分的3分球，以109:108逆轉收下勝利。

Luka Doncic在賽後也談到這顆準絕殺三分，並表示，「我在當下就已經料到灰狼不會採取換防，所以我很專注在那次進攻。」

此外，Luka Doncic也表示勝利不是自己一個人的，並透露，「在客場打球很難，而且灰狼十分強大，能在這裡拿下2勝十分神奇，現在我們就是要好好的回主場打出好的比賽，我們的心態不變，打好每一個回合，直到拿下勝利。」

Doncic談灰狼　「蟻人」真的很難守

賽後Luka Doncic也談到灰狼的進攻核心「蟻人」Anthony Edwards，並直言，「他真的很難守，是一位非常出色的球員，防守他不單單只是一個人的事，團隊得必須付出努力，才能有效限制他，但本場比賽能守住他的最大關鍵，就是內線球員Daniel Gafford與外圍防守者Derrick Jones Jr.。」

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