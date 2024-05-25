只有3人能辦到！Doncic過去5場比賽有4次大三元　創下超罕見紀錄

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本場獨行俠獲勝的關鍵就是Luka Doncic，全場23投10中，拿下32分、13助攻、10籃板的大三元表現，在今拿下大三元後，也讓他從前一個系列賽對陣奧克拉荷馬雷霆開始，就展現全能表現，成為自Wilt Chamberlain、Magic Johnson、Nikola Jokic後，聯盟史上第4位在5場季後賽可以完成4次大三元的選手。
Doncic率隊逆轉 談準絕殺三分
獨行俠本場靠著Luka Doncic在終場前3秒，將本季最佳防守球員Rudy Gobert拉到弧頂單打，便命中一顆超前比分的3分球，以109:108逆轉收下勝利。
Luka Doncic在賽後也談到這顆準絕殺三分，並表示，「我在當下就已經料到灰狼不會採取換防，所以我很專注在那次進攻。」
此外，Luka Doncic也表示勝利不是自己一個人的，並透露，「在客場打球很難，而且灰狼十分強大，能在這裡拿下2勝十分神奇，現在我們就是要好好的回主場打出好的比賽，我們的心態不變，打好每一個回合，直到拿下勝利。」
Doncic談灰狼 「蟻人」真的很難守
賽後Luka Doncic也談到灰狼的進攻核心「蟻人」Anthony Edwards，並直言，「他真的很難守，是一位非常出色的球員，防守他不單單只是一個人的事，團隊得必須付出努力，才能有效限制他，但本場比賽能守住他的最大關鍵，就是內線球員Daniel Gafford與外圍防守者Derrick Jones Jr.。」