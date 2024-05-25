hito音樂獎／蕭敬騰媽媽開刀住院！仍賣力嗨唱6曲 不忘後台送暖
華語樂壇音樂盛事，2024 hito流行音樂獎頒獎典禮今（25）日登場，共計頒發38個獎項，超過30組超強卡司共襄盛舉。金曲歌王蕭敬騰擔任開場嘉賓，原定要接受後台訪問，但因為67歲的媽媽昨日開刀住院的關係，他陪伴在醫院一直到凌晨4點，接著就趕來現場表演，考量各種因素，表演結束後會直接離開現場。
記者黃雅琪／台北報導
金曲歌王蕭敬騰過往參與hito流行音樂獎的演出都獲得滿堂彩，也是收視、收看保證，每次表演片段都成為人人讚賞的經典舞台，這次蕭敬騰更擔任2024 hito流行音樂獎頒獎典禮的開場演出，帶來「野生奔放、隨心所遇」的放飛本能舞台，演唱歌曲包含了〈王妃〉、〈全是愛〉、〈會痛的石頭〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈白夜〉、〈我帶著我的皮囊〉，還在演出尾聲藏彩蛋，獻唱Hit Fm的Jingle台呼旋律。
蕭敬騰在8月也將啟動演唱會，現正如火如荼規劃中，計畫將巡迴各大城市；蕭敬騰表示十分期待見到歌迷，感性提到每年來到「hito流行音樂獎」見到台下熱情的歌迷時，就像是看到老朋友般親切！為感謝所有辛苦的幕後夥伴，蕭敬騰甚至把熱騰騰的雞蛋糕開進小巨蛋，還準備了超過200杯的手搖飲料給在後台的媒體、工作人員飲用，展現十足的貼心。