把舒淇擠到聳肩！日本卡位女星森星遭起底　顯赫家世背景惹不起

hito音樂獎／蕭敬騰媽媽開刀住院！仍賣力嗨唱6曲　不忘後台送暖

▲蕭敬騰擔任「hito音樂獎」開場嘉賓，賣力嗨唱6首歌，媽媽開刀住院仍不忘後台送暖。（圖／記者陳明中攝影） 
▲蕭敬騰擔任「hito音樂獎」開場嘉賓，賣力嗨唱6首歌，媽媽開刀住院仍不忘後台送暖。（圖／記者陳明中攝影） 

記者黃雅琪／台北報導

華語樂壇音樂盛事，2024 hito流行音樂獎頒獎典禮今（25）日登場，共計頒發38個獎項，超過30組超強卡司共襄盛舉。金曲歌王蕭敬騰擔任開場嘉賓，原定要接受後台訪問，但因為67歲的媽媽昨日開刀住院的關係，他陪伴在醫院一直到凌晨4點，接著就趕來現場表演，考量各種因素，表演結束後會直接離開現場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金曲歌王蕭敬騰過往參與hito流行音樂獎的演出都獲得滿堂彩，也是收視、收看保證，每次表演片段都成為人人讚賞的經典舞台，這次蕭敬騰更擔任2024 hito流行音樂獎頒獎典禮的開場演出，帶來「野生奔放、隨心所遇」的放飛本能舞台，演唱歌曲包含了〈王妃〉、〈全是愛〉、〈會痛的石頭〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈白夜〉、〈我帶著我的皮囊〉，還在演出尾聲藏彩蛋，獻唱Hit Fm的Jingle台呼旋律。

▲蕭敬騰為「hito音樂獎」帶來6首經典歌曲。（圖／記者陳明中攝影） 
▲▼蕭敬騰為「hito音樂獎」帶來6首經典歌曲。（圖／記者陳明中攝影） 
▲蕭敬騰為「hito音樂獎」帶來6首經典歌曲。（圖／記者陳明中攝影） 
 
蕭敬騰在8月也將啟動演唱會，現正如火如荼規劃中，計畫將巡迴各大城市；蕭敬騰表示十分期待見到歌迷，感性提到每年來到「hito流行音樂獎」見到台下熱情的歌迷時，就像是看到老朋友般親切！為感謝所有辛苦的幕後夥伴，蕭敬騰甚至把熱騰騰的雞蛋糕開進小巨蛋，還準備了超過200杯的手搖飲料給在後台的媒體、工作人員飲用，展現十足的貼心。

▲蕭敬騰送上雞蛋糕與手搖飲料慰勞大家。（圖／華納音樂）
▲蕭敬騰送上雞蛋糕與手搖飲料慰勞大家。（圖／華納音樂）
▲蕭敬騰敬業演出，獲得全場喝采。（圖／華納音樂）
▲蕭敬騰敬業演出，獲得全場喝采。（圖／華納音樂）

蕭敬騰迎37歲生日！愛妻Summer罕見放閃　她私下愛稱曝光

蕭敬騰緊牽愛妻Summer春酒同歡！豪灑百萬抽獎慰勞員工　

快訊／《山河令》張哲瀚取消出席hito音樂獎！經紀公司6字揭真相

hito流行音樂獎今登場！Energy將現身　播出平台、典禮4亮點1次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代