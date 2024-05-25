hito音樂獎／王心凌回台灣了！緊身洋裝「美翻小巨蛋」吐真實心聲
「甜蜜天后」王心凌正在忙著巡迴演唱會，今（25）日回台灣出席「hito流行音樂獎」狂拿5大獎項，更換上緊身洋裝勁歌熱舞、嗨翻全場！她於後台受訪時，也感謝所有支持者表示：「謝謝歌迷朋友的支持，感恩的心，有新的專輯跟大家有很好的共鳴，有這樣的好成績，這個真的是我最開心的事情。」
記者黃雅琪／台北報導
王心凌今晚在2024 hito流行音樂獎風光拿獎，不僅獲得「最受歡迎女歌手」人氣大獎，專輯《BITE BACK》在hito中文排行榜累計10週冠軍奪下「hito冠軍王」榮耀；另外，不斷突破自我，無論在何處演出都驚豔樂壇的王心凌，也拿下「hito最具舞台風格藝人」獎項，囊括4大個人獎項。
另外，王心凌專輯主打歌〈BITE BACK〉也獲得「hito作曲人」專業獎項肯定，她替作曲人劉柏辛、Alina Smith（LYRE）、Femke Weidema代為領獎，粉絲們歡呼不斷，掌聲如雷。
王心凌今晚帶來hito年度十大華語歌曲〈感情用事〉時，重現巡演時被歌迷封神的「鑽石雨」特效，讓小巨蛋舞台瞬間變成夢幻仙境；畫風一轉，王心凌讓全場置身在「全糖風暴」、演唱〈BITE BACK〉，帶著觀眾歷經一場超越各種界線的精彩演出。