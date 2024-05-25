懷疑被戴綠帽！哈薩克前部長「扯髮」毆嬌妻　活活打死拖12hr不救

我是廣告 請繼續往下閱讀
在妻子躺在VIP室瀕死之際，比辛巴耶夫多次打電話給自己的算命師坦言暴行，而對方則向他保證，妻子絕對不會有事，最終錯過黃金治療時間。過了12小時後，比辛巴耶夫在晚間8點叫了救護車，但法醫指出，努科諾娃當時早已沒了氣息，至少已死亡6到8小時。
驗屍報告顯示，努科諾娃因頭部有外部瘀傷、擦傷和嚴重傷口，使得她的頭骨和大腦表面之間有230毫升的血液，進而造成腦損傷，且努科諾娃有被人勒住脖子的跡象，顯示出她曾經歷慘無人道的對待。
最高法院在審理此案後，在5月13日時宣布比辛巴耶夫的謀殺罪成立，判處有期徒刑24年。另外，案發餐廳所在的美食廣場，由比辛巴耶夫親戚拜扎諾夫（Bakhytzhan Baizhanov）負責經營，他也因為隱瞞罪行被判處坐牢4年。
比辛巴耶夫虐妻致死的案件曝光後，引起哈薩克民眾忿忿不平，更有超過15萬人連署要求改革家暴法。哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最終簽署法案，加重家暴行為的處罰，從原本的民事犯罪升級為刑事，並且無須受害者本人報案也可立案。
聯合國統計顯示，哈薩克每年有約400名女性死於家庭暴力，由於有部分案件並未被通報，因此實際上的數字可能還會更高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110