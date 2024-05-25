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懷疑被戴綠帽！哈薩克前部長「扯髮」毆嬌妻　活活打死拖12hr不救

▲哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫因懷疑妻子出軌，將其活活打死。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈薩克44歲前經濟部長比辛巴耶夫因懷疑妻子出軌，將其活活打死。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導 懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「扯髮痛毆」活活打死她　拖12hr不救

哈薩克前經濟部長比辛巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev）因在去年11月9日時，對31歲的妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）施暴，將她活活打死，在5月13日被法院判處24年有期徒刑。

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根據《BBC》報導，事件發生在去年11月9日上午7時15分左右，比辛巴耶夫當時在一間由親戚開設於哈薩克首都阿斯塔納的餐廳包廂裡，對著結婚不到一年的妻子努科諾娃施暴。從監視器畫面可以看到，比辛巴耶夫拽著努科諾娃的頭髮，對她拳打腳踢，隨後比辛巴耶夫將努科諾娃拖到另一間沒有監視器的VIP房間，對她展開長達12小時的「審訊」，還用手機拍攝了幾段影片。雖然影片有在法院中播放，但並沒有公開，不過可以從聲音聽件，過程中比辛巴耶夫不斷怒吼，辱罵妻子並懷疑對方外遇。

在妻子躺在VIP室瀕死之際，比辛巴耶夫多次打電話給自己的算命師坦言暴行，而對方則向他保證，妻子絕對不會有事，最終錯過黃金治療時間。過了12小時後，比辛巴耶夫在晚間8點叫了救護車，但法醫指出，努科諾娃當時早已沒了氣息，至少已死亡6到8小時。

驗屍報告顯示，努科諾娃因頭部有外部瘀傷、擦傷和嚴重傷口，使得她的頭骨和大腦表面之間有230毫升的血液，進而造成腦損傷，且努科諾娃有被人勒住脖子的跡象，顯示出她曾經歷慘無人道的對待。

最高法院在審理此案後，在5月13日時宣布比辛巴耶夫的謀殺罪成立，判處有期徒刑24年。另外，案發餐廳所在的美食廣場，由比辛巴耶夫親戚拜扎諾夫（Bakhytzhan Baizhanov）負責經營，他也因為隱瞞罪行被判處坐牢4年。

比辛巴耶夫虐妻致死的案件曝光後，引起哈薩克民眾忿忿不平，更有超過15萬人連署要求改革家暴法。哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）最終簽署法案，加重家暴行為的處罰，從原本的民事犯罪升級為刑事，並且無須受害者本人報案也可立案。

聯合國統計顯示，哈薩克每年有約400名女性死於家庭暴力，由於有部分案件並未被通報，因此實際上的數字可能還會更高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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