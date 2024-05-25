越來越少人愛用洗衣粉了！眾人揭「2大致命敗筆」　清潔師傅認證

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「洗衣粉真的出局....超容易結塊溶解不完全」、「洗衣粉的結晶會殘留，長期使用你找人來清理會嚇到的」、「以前也堅持用洗衣粉，後來用3年發現經常結塊溶不開」、「洗衣粉沒溶掉的會卡在洗衣機裡」、「洗衣粉容易放太多導致溶解不全，衣服會洗不乾淨以外，還會導致洗衣機故障」、「原本家裡也都用洗衣粉，洗衣機壞掉之後就都改用洗衣精了」。
清潔師傅公開「長期使用洗衣粉」洗衣機！認證洗衣精、洗衣球更佳
而專做洗衣機拆洗、冷氣機拆洗的Tik Tok帳號「跑跑拆洗人」日前也公布一則清洗洗衣機的影片，表示「現在還有多少人在用洗衣粉的？阿嬤告訴我們，他們到現在都只會用洗衣粉洗衣服，不會用洗衣精，結果洗衣機的底部全部積滿洗衣粉的殘渣，厚厚一層都要把它給拿掉，不然排水管全部都會堵塞」。
「跑跑拆洗人」表示，現在有一種東西叫做洗衣球大家知道嗎？一次就丟一顆就好了，真的一點都不難，洗衣粉用久了真的零件就會壞掉，排水系統會被這些洗衣粉的殘渣給塞住，洗衣機就不能排水，叫維修也沒辦法，只能整台大拆洗。
「跑跑拆洗人」也坦言，很多原廠師傅都會請我們去洗這種洗衣機，但清洗使用洗衣粉的洗衣機真的吃力不討好，搞老半天一台才1500元，誰家還在用洗衣粉的真的不要再用了，不相信的話找人去清洗你家的洗衣機，保證一定嚇死你。
對於有民眾提問，那麽洗衣精以及洗衣球不是也會產生髒污堆積嗎？「跑跑拆洗人」則解答：「洗衣粉的成分有磷酸鹽，與水中的鈣離子會形成磷酸鈣，堆積在洗衣機台的底部，一樣的水質與洗衣精、洗衣球化合不會形成鈣化沈澱，雖然洗衣精與洗衣球也會有髒污堆積，但並不會像洗衣粉那樣呈現硬塊且嚴重」讓不少人都直呼：「洗了好幾10年衣服都不知道，要回去叫阿嬤不要再用洗衣粉了」。
@sweetyung1214阿嬤說：她們只會用洗衣粉？用洗衣精到底有多難⋯ #洗衣機 #洗衣機清洗 #洗衣粉 #洗衣球 #生活 #生活日常 #生活小常識 #小常識 #創業 #賺錢 #跑跑拆洗人
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