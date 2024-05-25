吉野家、sukiya地位危險了！「台灣便當霸主」出手　本尊買到賺翻

越來越少人愛用洗衣粉了！眾人揭「2大致命敗筆」　清潔師傅認證

▲近幾年洗衣服的清潔用品選擇眾多，你身邊是否還有親戚好友在使用洗衣粉洗衣服呢？（圖／PhotoAC）
▲近幾年洗衣服的清潔用品選擇眾多，你身邊是否還有親戚好友在使用洗衣粉洗衣服呢？（圖／PhotoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

近幾年洗衣服的產品推陳出新，除了有傳統的洗衣精、洗衣粉之外，後續也有許多廠商開發所謂「洗衣球」、「洗衣棒」、「洗衣精噴槍」等等，然而你是否發現，身邊越來越少人在使用「洗衣粉」洗衣服了呢？就有網友討論，現在是不是很少人用洗衣粉在洗衣服了？貼文引起廣大迴響，連清潔洗衣機的師傅都發出影片示警證實。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「我們家大部分都用洗衣粉，覺得清潔力比較好，也會選擇無香料、無螢光劑的洗衣粉品牌，對皮膚比較沒負擔，結果跟朋友聊天發現只有我家還在用洗衣粉，他們都是用洗衣精或者洗衣球丟一顆下去就好了，真的只有我是洗衣粉派嗎？大家現在洗衣服都用什麼啊？」

▲網友分享自己要送嫂子整盒洗衣球，沒想到被拒絕的原因在於長得很像糖果，害怕小孩誤食。
▲現在許多人洗衣服都已經改用「洗衣球」、「洗衣棒」等產品，洗衣粉相對比較少人使用。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「洗衣粉真的出局....超容易結塊溶解不完全」、「洗衣粉的結晶會殘留，長期使用你找人來清理會嚇到的」、「以前也堅持用洗衣粉，後來用3年發現經常結塊溶不開」、「洗衣粉沒溶掉的會卡在洗衣機裡」、「洗衣粉容易放太多導致溶解不全，衣服會洗不乾淨以外，還會導致洗衣機故障」、「原本家裡也都用洗衣粉，洗衣機壞掉之後就都改用洗衣精了」。

清潔師傅公開「長期使用洗衣粉」洗衣機！認證洗衣精、洗衣球更佳

而專做洗衣機拆洗、冷氣機拆洗的Tik Tok帳號「跑跑拆洗人」日前也公布一則清洗洗衣機的影片，表示「現在還有多少人在用洗衣粉的？阿嬤告訴我們，他們到現在都只會用洗衣粉洗衣服，不會用洗衣精，結果洗衣機的底部全部積滿洗衣粉的殘渣，厚厚一層都要把它給拿掉，不然排水管全部都會堵塞」。

「跑跑拆洗人」表示，現在有一種東西叫做洗衣球大家知道嗎？一次就丟一顆就好了，真的一點都不難，洗衣粉用久了真的零件就會壞掉，排水系統會被這些洗衣粉的殘渣給塞住，洗衣機就不能排水，叫維修也沒辦法，只能整台大拆洗。

▲清潔師傅公開長期洗衣粉的洗衣機底部，全部都是卡滿大片的髒污，還結塊堵塞排水孔。（圖/Tik Tok@跑跑拆洗人）
▲清潔師傅公開長期洗衣粉的洗衣機底部，全部都是卡滿大片的硬塊髒污，還結塊堵塞排水孔。（圖/Tik Tok@跑跑拆洗人）
「跑跑拆洗人」也坦言，很多原廠師傅都會請我們去洗這種洗衣機，但清洗使用洗衣粉的洗衣機真的吃力不討好，搞老半天一台才1500元，誰家還在用洗衣粉的真的不要再用了，不相信的話找人去清洗你家的洗衣機，保證一定嚇死你。

對於有民眾提問，那麽洗衣精以及洗衣球不是也會產生髒污堆積嗎？「跑跑拆洗人」則解答：「洗衣粉的成分有磷酸鹽，與水中的鈣離子會形成磷酸鈣，堆積在洗衣機台的底部，一樣的水質與洗衣精、洗衣球化合不會形成鈣化沈澱，雖然洗衣精與洗衣球也會有髒污堆積，但並不會像洗衣粉那樣呈現硬塊且嚴重」讓不少人都直呼：「洗了好幾10年衣服都不知道，要回去叫阿嬤不要再用洗衣粉了」。


夏天「內行不是先換冷氣」！1家電浪費電2.5倍：台電、師傅全認證

涼糕哥又出事了！客嫌「賣太貴口感又普通」　本人照片遭公開傻眼

痛失發票最大獎！兄弟結帳「哥退貨中千萬」　過程被證實：太離譜

台灣泡麵別只會吃統一、維力！「隱藏王牌」老饕招了：秒回購等級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代