男童搭中捷憂心問「車上安全嗎？」帥警暖心陪伴贏得2萬網友狂讚
台中捷運本（5）月21日發生砍人案，一名20歲的洪姓男子持3把刀在車廂砍人，事件引發社會恐慌；一位小男童日前搭乘中捷時，對著林姓員警憂心詢問「警察叔叔，我在車上安全嗎？」林員耐心陪伴男童輕聲告訴他「你不要擔心，我跟肌肉魔法使一樣強，你很安全，叔叔陪你到水安宮站」，暖心舉動也讓林員的Threads（脆）吸引超過2萬網友盛讚。
記者孫唯容／綜合報導
林姓員警在threads發文，在中捷巡邏時碰巧遇到一名男童獨自搭乘，眼神流露出擔憂神色，男童見到他便詢問「警察叔叔我在車上安全嗎？」林員湊近詢問男同目的地，男童回答要去水安宮站。
林員見狀則告訴男童「你不要擔心，我跟肌肉魔法使一樣強，你很安全，叔叔陪你到水安宮站」，沒想到男童沒看過「肌肉魔法使」，林員還讓男童看第一集，看到水安宮站下車，林員表示自己想和男童表達的是，「只要我在，你就很安全」。
貼文曝光後引發討論，吸引多達2萬人按讚，紛紛大讚員警對男童的細心照顧，「辛苦了，值勤也請記得要留意自己的安全」、「警察叔叔好棒」、「可能大家都需要一陣子平復擔心、害怕的心情，是說警察這樣帥，應該搭乘率會慢慢有所提升」等語。