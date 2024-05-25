高雄市模範父親協會頒發獎學金 111位失怙清寒優秀學子受惠
為鼓勵失怙或清寒的優秀青年學子努力向學，勇敢追夢，青春奮進明志篤行，高雄市模範父親協會，每年以回饋社會公益為目的，為了清寒學子教育及社會公益共盡心力，「113學年度大專、高中職失怙清寒優秀獎學金暨助學金」頒獎典禮，日前在高雄漢來大飯店巨蛋會館舉行，包括高雄市政府社會局科長王同選、教育局專委劉靜文等貴賓都到場參加。
記者陳美嘉／高雄報導
協會今年頒發大學以上有70位，每位15,000元，高中職以上有30位，每位7,500元，共有100 位獲得獎學金，合計頒發127.5 萬；另有11位沒有符合申請獎學金所列的要件，但經過審查會決議頒予助學金，他們也都是失怙或父親臥床或沒有工作能力，助學金頒發每位大學以上12,000元，高中職每位6,000元，合計頒發8.4萬，113年獎助學金共頒發135.9萬元。
高雄市模範父親協會理事長黃良華表示，協會頒發獎學金與一般不同，受獎條件為失怙或父親重病或喪失工作能力，模範父親協會，本著愛屋及烏的精神，來鼓勵這些弱勢家庭子女，縱然現階段處於社會的弱勢族群，但仍能感受到社會溫情如同父愛般的溫暖。
黃良華說，高雄市模範父親協會成立於民國65年，自民國66年起，獎學金頒發至今已48年了，從66年每位頒發一千元，到去年已從一萬元提升到1.2萬元，因物價上漲今年更提升大學以上每位頒發1.5萬元。協會累計迄今（113）年共頒發4,609人，頒發獎學金已達1982.39萬元。
高雄市模範父親協會基金管理委員會主任委員邱鑄山表示，協會希望代替家庭中父親的角色，選拔出德才兼備的優秀學子，希望他們不畏環境艱辛的為自己及家人求得更好的生活與未來。
頒獎典禮最後，理事長黃良華以「有志者事竟成」來介紹黃雄鵬博士，並播放黃雄鵬博士的真人故事勵志微電影「獻給在艱困中努力翻轉逆境的你」。協會也特別邀請黃雄鵬博士到現場分享他的親身經歷，希望帶給台下所有授獎且仍在逆境中的青年學子們正能量，看著前輩逆境成長的成功故事，鼓勵自己永不放棄。黃雄鵬博士勉勵這些正處於逆境中成長的學子們說，只要做對的事，堅持做絕對不會失敗，除非是你中途放棄。