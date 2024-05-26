以色列官員：「有意」在本週重啟加薩談判

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這名以色列官員沒有做詳細說明，但是以色列媒體報導，摩薩德(Mossad)負責人巴尼亞(David Barnea)在巴黎與美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(Bill Burns)和卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani)在巴黎舉行的會議上，就陷入僵局的談判達成新的架構。
華盛頓表示，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也與以色列戰時內閣部長甘茨(Benny Gantz)討論實現停火與重新開放拉法過境點的新努力。
在以色列對加薩走廊最南部城市拉法(Rafah)發動軍事行動後，目的在達成加薩停火協議與釋放人質的談判，在本月陷入停頓。
根據法新社引用以色列官方數據進行的統計，哈瑪斯在去年10月7日對以色列發動的跨界攻擊造成1,170多人死亡，其中大部分是平民，這起攻擊引發加薩戰爭。哈瑪斯與巴勒斯坦武裝份子還劫持252名人質，其中121人仍被囚禁在加薩，其中37人被以色列軍方宣稱已死亡。
根據哈瑪斯控制的加薩衛生部公布的數據，以色列的報復性攻勢已導致加薩至少已有3萬5,903人死亡，其中大部分是婦女和兒童。
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