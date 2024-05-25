hito音樂獎／熱騰騰完整得獎名單出爐　王心凌憑這1點成最大贏家

我是廣告 請繼續往下閱讀
王心凌今晚也在現場演唱hito年度十大華語歌曲〈感情用事〉，這首虐心情歌也來自專輯《BITE BACK》，可以看到王心凌以一席黑白禮服現身，盡顯優雅氣質，演唱時還重現日前巡演曾被歌迷封神的「鑽石雨」特效，讓舞台瞬間轉換成夢幻場景，讓現場歌迷聽得如痴如醉。
hito得獎名單如下：
hito 校園人氣創作歌手／派偉俊
hito 校園唱跳女團／幻藍小熊
hito 校園唱跳男團／FeNix
hito 校園人氣組合／BOOM！怪物新人
hito 聲猛新人／徐暐翔
hito 聲猛團體／U:NUS
hito 冠軍王／王心凌、告五人
hito 最具號召力歌手／婁峻碩
hito 情歌演繹／李千娜
hito 唱作歌手／鼓鼓
hito 最具爆發力歌手／Marz23
Hit Fm 聽眾最愛情歌／理想混蛋
hito 台語歌手／許富凱
hito 作詞人／MC HotDog 熱狗
hito 作曲人／劉柏辛、Alina Smith、Femke Weidema
hito 編曲人／K6劉家凱
hito 製作人／梁翹柏
hito K歌／艾薇
hito 創作歌手：孫盛希
hito 首播點擊人氣／張哲瀚
hito 電影主題曲／麋先生
hito 最具舞台風格藝人／王心凌
Hit Fm 聽眾最愛創作歌手／陳零九
hito 對唱歌曲／楊乃文feat. 伍佰
hito 好聲音／閻奕格
hito 年度大躍進／麋先生
最受歡迎數位單曲／Ozone
最受歡迎新人／張哲瀚
最受歡迎組合／九澤CP
最受歡迎男歌手／林俊傑
最受歡迎女歌手／王心凌
2023 年度百首單曲冠軍／林俊傑
Hit Fm DJ 最愛專輯／楊乃文
hito 團體／五堅情
hito 樂團／告五人
hito Star／蕭敬騰
hito 女歌手／楊乃文
hito 男歌手／蕭敬騰