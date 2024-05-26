李亦伸專欄／達拉斯獨行俠2:0領先灰狼！確實走在NBA總冠軍路上

金塊維持冠軍陣容成難題！KCP很搶手可能離隊　先發備胎人選曝光

▲現在有多支球隊嘗試追求這位有2座總冠軍經驗的Kentavious Caldwell-Pope，丹佛金塊團隊薪資若觸發第二豪華稅線，恐怕難以留人。（圖／美聯社／達志影像）
▲現在有多支球隊嘗試追求這位有2座總冠軍經驗的Kentavious Caldwell-Pope，丹佛金塊團隊薪資若觸發第二豪華稅線，恐怕難以留人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊衛冕失敗，季後需要提升球隊輪換深度，但同時他們也必須保持自己先發五人的頂級戰力，老將射手「KCP」Kentavious Caldwell-Pope能否留下？將會是球隊決定性的大事。根據《富比士》記者Evan Sidery報導，現在有多支球隊嘗試追求這位有2座總冠軍經驗的老將，而金塊由於團隊薪資壓力，雖然想要留人，但也必須要有備案，若Pope真的走人，他們可能會讓Christian Braun頂替其位置

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Pope是聯盟中的頂級側翼射手，而且擁有足夠的體型和經驗承擔防守任務，是不可多得的角色球員。不過他的上限一般，今年在次輪面對能力出色的灰狼，Pope無法在側翼提供更多火力，也是球隊最終連霸失利的原因之一。

Pope若進自由市場　金塊恐難留人

Sidery在報導中表示，若Pope不執行球員選項，他將成為不受限制自由球員，在市場上約屬於年均薪約2000萬美元的等級，他擁有2次總冠軍經驗，志在爭冠的球隊肯定對其幹興趣，而那些想在季後賽更上一層樓的新興勁旅也被他的「3D」屬性吸引。

Sidery指出，目前費城76人、聖安東尼奧馬刺和奧蘭多魔術是Pope的潛在追求者，基本上這些球隊也就是之前對Klay Thompson感興趣的那些球隊，這些團隊都想要在季後補強球隊的射程，以及在側翼上有一個穩定的球員可以承擔攻防責任。

金塊當然希望和Pope續約，但球隊若觸發第二豪華稅線，將讓他們的補強受到諸多限制，包括不能用中產合約簽人等等，所以若市場上開價太高，他們也可能放棄KCP，改練Braun。

Braun可能頂替先發　但投籃是隱憂

根據丹佛郵報記者Bennett Durando的說法，如果丹佛金塊在今年夏天因為過高的豪華稅壓力而不得不選擇放棄Pope，那麼不出意外的話，Christian Braun將很可能在下個賽季進入球隊的先發陣容

Braun在去年金塊奪冠賽季就已經嶄露頭角，成為球隊季後賽8人輪換中的一人，本季的NBA例行賽，他打滿了82場比賽，他的場均出賽時間達到了20.2分鐘，場均數據為7.3分3.7籃板1.6助攻，投籃命中率46%，三分球命中率38.4%。但到了季後賽，他的數據縮水為5.1分2.7籃板，三分球命中率更是跌到了只有22.2%

Braun的運動能力和膽識是球隊所需要的元素，但目前阻礙他更進一步的是投籃能力，他無法穩定把握空檔，這也是外界對於他能否承擔先發位置的主要質疑。

Pope本季薪資為1470萬美元，他2024-2025賽季手握價值1544萬美元的球員選項。本季例行賽，KCP出賽76場，場均得到10.1分2.4籃板2.4助攻1.3抄截。季後賽，KCP出賽12場，場均得到8.1分2.9籃板2.6助攻1.4抄截。

▲年輕側翼Christian Braun在去年季後賽一戰成名，但他還沒有改善自己的投籃能力，是否可以頂替KCP的位置，要打上一個問號。（圖／美聯社／達志影像）
▲年輕側翼Christian Braun在去年季後賽一戰成名，但他還沒有改善自己的投籃能力，是否可以頂替KCP的位置，要打上一個問號。（圖／美聯社／達志影像）

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