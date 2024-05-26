陳奕迅臨時取消演出！嘆「狀況越發嚴重」上台鞠躬淚崩：我很抱歉
香港歌王陳奕迅正在舉行「FEAR AND DREAMS」世界巡迴演唱會，近日預計在大陸杭州一口氣唱6場，昨（25）日開唱前他突然宣布取消，因為自己聲帶出狀況，他上台鞠躬落淚向歌迷致歉，「我真的是很抱歉，對你們說一聲對不起」，台下歌迷看了心疼大喊「沒關係！」
記者薛羽彤／綜合報導
陳奕迅昨日在歌迷入場後，親自上台向粉絲致歉，表示今天因聲帶受損，醫生建議他要休息，無法如期演出，他無奈表示這是他第一次碰上這種狀況，他向歌迷鞠躬自責落淚，讓台下粉絲看了很心疼。
陳奕迅在微博發文表示，24日完成第100場巡演，昨日起床帶著興奮的心情，「今天下午四時，我就如常的跟樂隊和舞蹈員彩排，彩排後發現身體出現了一些狀況，後來越來越嚴重，到下午六時，我就感覺到身體的問題令我今天不能演出。」
陳奕迅盼著盡量做到歌詞裡面說的，「That’s just life 笑對現實的無奈，但現實是我做不到，至少這一刻我做不到。可能我平常都常開玩笑，但這次真的不是開玩笑，是確實的無奈。」他透露這兩日的演出會延到下周27、28號，主辦單位也承諾兩日演唱會門票會全額退票，還會為外地趕來的觀眾賠付機票、酒店費用。