12星座一周運勢／雙魚好運飆升、無往不利　天秤桃花多小心三角戀

🟡牡羊座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周會有點匱乏感，狀況看起來不錯，但是結果不盡你意。工作上實質上得到的不多；感情上只是聊得不錯而已，還沒有粉紅泡泡。
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本周運勢重點，工作、日常。
這周要強化自己的優勢，並且檢視一下哪裡不能讓對方妥協接受的點，否則會談不攏。工作上競爭者的力量會比你大；感情上小心自己的問題，讓你們的感情關係難有發展，對方也還有其他的選擇，感情關係依然在角力中。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周要小心關係上有低氣壓，因為對方可能會對你有點苛刻。工作上對方的條件嚴格，或是讓你吃閉門羹；感情上小心對方突然冷淡、有距離感。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方比較積極、熱情，但是對方可能已經有人選囉！工作上小心競爭者強大；感情上稍微觀察一下，你的對象有喜歡的人。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情，日常。
這周會進入新的氛圍，比如說，身邊的人換一批，有新的桃花，但是要注意好壞參半。工作上有不錯的地方，但要小心有意外；感情上有桃花，但有意外，比方說閃分、感情出現裂痕。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面注意雙方不會有進展，你不是對方考慮的人選。工作上繼續做下去沒有結果；感情上小心關係沒有彈性、沒有發展空間。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面有大談三角戀的跡象，桃花眾多。工作上收穫頗豐；感情上桃花多，有三角戀的機會。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心分手、爭吵，要注意相處問題。工作上狀態不佳；感情上你在對方心裡有完美的一面，但是要注意爭吵。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周小心犯小人，工作方面突然冒出不少比你強勁的對手。工作上小人當道，要避開；感情上注意有偷吃的問題。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面對方好不容易熱起來又保持距離。工作上小心談不攏；感情上關係不穩定，小心太焦慮。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面你會發現對方劈腿或是私底下的曖昧，而提早放手。工作上有小人；感情上你會捨棄不良的關係，儘管感情再好。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周好運指數上升，做事無往不利。工作上主動出擊、手到擒來；感情上有告白成功的機會。
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