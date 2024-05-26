台股周線連5紅！2因素支撐利空不跌　法人：可留意3大類股

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安聯投信台股團隊表示，現階段，台股基本上維持利空不跌的態勢；不論是AI、或高股息等主題，或是市場期待6月登場的台北電腦展，都成為現階段相對受資金青睞的相關主題；儘管部分資金有從近期漲多的非電族群流出、但有些近期處於相對基本面較低基期等族群，反倒成為近期吸引部分資金挹注的標的。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股近期仍有望在資金快速輪動、以及各類主題輪番吸引資金挹注的盤勢下，維持一定強勢格局；除了AI主題外，另包括股息、非電金題材、落後補漲標的，亦是吸引資金推動大盤向上力道來源之一；部分落後補漲非電金題材主要是受惠於財報公布、獲利上調等正面消息的加乘效果所激勵。
因此，整體而言，科技產業多數庫存見底，往復甦方向前進，但次產業表現有落差，主動選股、尋找投資能見度達2-3年的產業或公司如AI、IP/ASIC、光通訊、重電等，仍是較佳的布局方向。
安聯投信台股團隊表示，隨著越靠近下半年，市場將逐漸以2025年企業獲利來評價，盤勢可望更有支撐。就投資操作面，成長能見度可看到2-3年的產業公司將有較佳投資價值。在布局方向上，建議可特別留意，電子股部分的上游、車用相關，以及部分具有基本面較低基期的非電族群如部分原物料股等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。