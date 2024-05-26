金價大跌！買100公克黃金存摺4天賠逾萬元　外資仍看好衝2500美元

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元大投顧報告指出，由於利率是持有黃金的主要機會成本，且金價大多以美元計價，因此當初次請領失業金人數下滑、PMI上升至兩年新高、價格指數重新上揚導致利率與美元上升後，金價下跌，特別是金價在跌破20日均線後引發技術性賣盤而加速下跌，終場跌幅超過2%。
台灣銀行在金市報告中也提到，5月23日雪梨金市以每英兩2378.10 美元開市，受日前美國聯準會「鷹」派會議紀要的影響，市場預期美國降息時程及幅度將產生變數，美元指數及美債殖利率上揚，拖累金價開盤後持續震盪跌至2359美元，後小幅反彈回2365美元。歐美時段，美元指數盤中轉強，令金價震盪下行至2355美元附近盤整，後由標普全球 S&P Global編制的漢堡商業銀行5月歐元區製造業PMI初值為47.4，創15個月新高)，綜合PMI初值為 52.3，創12個月新高，連續第3個月高於50榮枯線水準，歐元兌美元升值，連帶金價反彈至2368美元附近波動。
之後，美國公布上週初領失業救濟金人數21.5萬人，為今年4月27日以來新低，接著美國5月標普全球製造業PMI為50.9，為2個月以來新高，美國經濟數據表現優於預期下，美元指數大幅上揚至105.1，迫使金價快速下跌至2326.79美元的日中低點，最後報價為
2328.37 美元，較5月22日最後報價2378.25 美元，下跌49.88美元，跌幅2.10%。
不過，台銀指出，根據Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada發布報告表示，金價前景仍然樂觀，其示需要更多證據來證實金價已見頂，因為最近的回檔可能只是由短期獲利了結所造成的，對黃金前景仍然看漲，並預計金價最終將上漲至每英兩2500美元。
另外，FXStreet分析師Lallalit Srijandorn報告則提到，金價的進一步上漲空間可能有限，因為最新美國聯準會會議紀要被解讀為比之前的會議紀要「鷹」派得多，美國聯準會在更長時間內保持其限制性政策的謹慎態度，廣泛提振美元，並對金價施加一些拋售壓力，但地緣政治緊張局勢和黏滯性通膨可能會支撐貴金屬，並在短期內限制下行空間。
根據全球17檔主要黃金ETF，今年5月22日持有數量減少3.1374公噸，為2515.4629公噸。全球最大的SPDR黃金ETF，5月23日持有數量減少5.18公噸，為833.36公噸。