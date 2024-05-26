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人氣歌姬飆高音「下秒忘詞」！崩潰過程全放送　粉絲：這才是直播

▲愛繆在台上忘情飆出穩定高音，不料下秒竟忘詞！崩潰過程全被看光，粉絲笑翻：「這才是直播要看的。」（圖／愛繆IG）
▲愛繆在台上忘情飆出穩定高音，不料下秒竟忘詞！崩潰過程全被看光，粉絲笑翻：「這才是直播要看的。」（圖／愛繆IG）

記者洪生儒／綜合報導

有著「中毒性歌姬」封號的日本創作歌手愛繆（あいみょん）憑著創作才華和萌系外貌，獲得大眾的喜愛與支持，她也因為在2018年替日劇《只想住在吉祥寺嗎？》演唱主題曲〈曾經活著啊〉（生きていたんだよな）而爆紅，吸引不少粉絲追隨。不過，愛繆在24日參加音樂節目《MUSIC STATION》演唱新歌時，竟然在飆完高音後瞬間忘詞，演出結束後她也發文向大眾道歉，日本網友看了都笑說：「忘詞反應超好笑」、「就是直播才能看到這種反應啊。」

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愛繆24日在音樂節目《MUSIC STATION》演唱她替日劇《Unmet－某腦外科醫的日記－》所做的片尾曲〈去見你〉（会いに行くのに），她在節目中自彈自唱，唱到副歌時也忘情地飆高音，聲音聽起來非常嘹亮穩定，不料下一秒她突然忘詞，驚慌失措地高舉雙手，摸了摸自己的頭並露出懊惱的表情，後來她馬上接唱，整個慌亂畫面也隨著直播節目被所有觀眾看見。

▲▼愛繆在節目中自彈自唱，唱到副歌時忘情飆高音，不料下一秒她突然忘詞，驚慌失措地高舉雙手。（圖／twitter）
▲▼愛繆在節目中自彈自唱，唱到副歌時忘情飆高音，不料下一秒她突然忘詞，驚慌失措地高舉雙手。（圖／twitter）
 
隨後，愛繆也透過社群發文表示：「我還活著！」接著又發文寫道：「身為（節目中）最年長的還如此大失態，明明獲得這麼寶貴的時間，真的非常抱歉。我會更加努力的。」她也在貼文中跟節目同台的好友們致意。

此外，因為節目是直播的關係，愛繆忘詞瞬間麥克風也都無聲，在她驚慌失措的同時也證明了她是開全麥在演出的，不少網友看了都紛紛留言表示：「臨場感很強耶！這才是我要看的直播內容啊」、「只有直播才看得到這麼可愛的畫面」、「愛繆的反應超好笑，失誤還能這麼可愛，很喜歡」、「這只是小失誤，大家也因此看到可愛的你，未來一定會繼續支持你的。」

▲愛繆也透過社群發文寫道：「身為（節目中）最年長的還如此大失態，明明獲得這麼寶貴的時間，真的非常抱歉。我會更加努力的。」（圖／愛繆IG）
▲愛繆也透過社群發文寫道：「身為（節目中）最年長的還如此大失態，明明獲得這麼寶貴的時間，真的非常抱歉。我會更加努力的。」（圖／愛繆IG）

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