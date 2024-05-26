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「妮姬米娜涉毒」被逮捕！歌迷進場才知演唱會取消　全場錯愕狂噓

▲妮姬米娜因涉嫌攜帶軟性毒品在機場被捕！歌迷進場才知演唱會被取消，全場錯愕噓聲連連。（圖／妮姬米娜IG）
▲妮姬米娜因涉嫌攜帶軟性毒品在機場被捕！歌迷進場才知演唱會被取消，全場錯愕噓聲連連。（圖／妮姬米娜IG）

記者洪生儒／綜合報導

美國知名的嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）近日因涉嫌持有軟性毒品，在阿姆斯特丹的機場遭到短暫拘留，在繳納罰款之後順利獲釋。不過，妮姬米娜在被逮捕當天，原本的計畫是要飛到英國舉辦演唱會，但主辦單位直到最後一刻才宣布取消當天的演唱會，會再擇期舉辦，讓大批已經進場的粉絲們都感到錯愕不已，場內噓聲不斷。而妮姬米娜也透過IG發文貼出自己被機場人員攔截的影片，引起熱議。

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妮姬米娜昨（25）日透過社群發文，貼出自己被機場人員攔截的畫面，並表示機場人員說在她行李裡面發現大麻，她也特別強調：「大家請注意，他們（機場人員）未經同意就拿走了我的行李，我的保安已經告訴他們，行李裡面的大麻菸都是他的。」

▲美國知名的嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）近日因涉嫌持有軟性毒品，在阿姆斯特丹的機場遭到短暫拘留，在繳納罰款之後順利獲釋。（圖／妮姬米娜IG）
▲美國知名的嘻哈歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）近日因涉嫌持有軟性毒品，在阿姆斯特丹的機場遭到短暫拘留，在繳納罰款之後順利獲釋。（圖／妮姬米娜IG）
妮姬米娜無奈說道：「現在他們說正在等海關，這就是人們花大錢來試圖破壞巡演的樣子，他們所做的一切都是違法的。」妮姬米娜也認為，這起事件讓她無法趕上在曼徹斯特舉辦的演唱會，嚴正指責機場人員有意拖延，害她錯過演出，產生許多負面新聞。

綜合外媒報導，阿姆斯特丹的史基普機場（Schiphol Airport）警察發言人范卡培爾（Robert van Kapel）表示，無法證實被拘留嫌犯的身分，不過可以確定是逮捕了一名涉嫌攜帶軟性毒品出境的41歲女性。范卡培爾也透露，「嫌疑人支付罰款後已經獲釋，警方沒理由再繼續關押她，案件已經結案。」

▲妮姬米娜認為，這起事件讓她無法趕上在曼徹斯特舉辦的演唱會，嚴正指責機場人員有意拖延，害她錯過演出，產生許多負面新聞。（圖／妮姬米娜IG）
▲妮姬米娜認為，這起事件讓她無法趕上在曼徹斯特舉辦的演唱會，嚴正指責機場人員有意拖延，害她錯過演出，產生許多負面新聞。（圖／妮姬米娜IG）
此外，妮姬米娜要演出的演唱會場館Co-op Live也透過X（Twitter）發文，證實當天演出取消，「妮姬米娜已盡最大努力，希望找到一切可行的途徑來確保今晚的演出能如期舉行，但今天發生的事讓這一切變成不可能。」場館方的聲明中也指出，「入場門票在重新安排的演出中依然有效，我們會儘快公布新日期。」

只是，在官方宣布演唱會取消的時間，剛好正是妮姬米娜原本要上台演出的時間，已經有大批歌迷早早進場，眾人在得知此消息之後感到錯愕不已，場內噓聲連連，也有許多歌迷認為官方應該早點公布演唱會取消的消息，「為何不在下午就直接取消？」、「其實可以在進場之前就跟大家說取消演出啊。」但也有不少粉絲認為這不是妮姬米娜的問題，依然力挺她。

▲在官方宣布演唱會取消的時間，剛好正是妮姬米娜原本要上台演出的時間，已經有大批歌迷早早進場，眾人在得知此消息之後感到錯愕不已。（圖／妮姬米娜IG）
▲在官方宣布演唱會取消的時間，剛好正是妮姬米娜原本要上台演出的時間，已經有大批歌迷早早進場，眾人在得知此消息之後感到錯愕不已。（圖／妮姬米娜IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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