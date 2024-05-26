「妮姬米娜涉毒」被逮捕！歌迷進場才知演唱會取消　全場錯愕狂噓

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妮姬米娜無奈說道：「現在他們說正在等海關，這就是人們花大錢來試圖破壞巡演的樣子，他們所做的一切都是違法的。」妮姬米娜也認為，這起事件讓她無法趕上在曼徹斯特舉辦的演唱會，嚴正指責機場人員有意拖延，害她錯過演出，產生許多負面新聞。
綜合外媒報導，阿姆斯特丹的史基普機場（Schiphol Airport）警察發言人范卡培爾（Robert van Kapel）表示，無法證實被拘留嫌犯的身分，不過可以確定是逮捕了一名涉嫌攜帶軟性毒品出境的41歲女性。范卡培爾也透露，「嫌疑人支付罰款後已經獲釋，警方沒理由再繼續關押她，案件已經結案。」
此外，妮姬米娜要演出的演唱會場館Co-op Live也透過X（Twitter）發文，證實當天演出取消，「妮姬米娜已盡最大努力，希望找到一切可行的途徑來確保今晚的演出能如期舉行，但今天發生的事讓這一切變成不可能。」場館方的聲明中也指出，「入場門票在重新安排的演出中依然有效，我們會儘快公布新日期。」
只是，在官方宣布演唱會取消的時間，剛好正是妮姬米娜原本要上台演出的時間，已經有大批歌迷早早進場，眾人在得知此消息之後感到錯愕不已，場內噓聲連連，也有許多歌迷認為官方應該早點公布演唱會取消的消息，「為何不在下午就直接取消？」、「其實可以在進場之前就跟大家說取消演出啊。」但也有不少粉絲認為這不是妮姬米娜的問題，依然力挺她。
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