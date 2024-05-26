Highlight高雄演唱會門票「一分鐘內秒殺」！主辦方曝加場可能性
南韓超人氣男團Highlight近日宣布展開「LIGHTS GO ON, AGAIN」亞洲巡迴演唱會，並將在7月6日到台灣高雄流行音樂中心海音館演出，門票於今（26）日11點在ibon售票系統開賣，沒想到系統瞬間湧入2萬人次，在一分鐘內演唱會門票便全數完售。主辦單位「希林國際」表示，售票系統整理完逾時未完成結帳的門票，已在13點30分完成清票並再度開放購買，也透露「會跟韓方討論加場」，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
超人氣男團Highlight的演唱會門票於今（26）日11點在ibon售票網站和7-11 ibon機台開賣，門票開賣之後，售票系統瞬間湧入2萬人次，在一分鐘內演唱會門票便全數完售，讓許多沒搶到票的粉絲們都感到相當可惜，紛紛湧入主辦單位「希林國際」的臉書求票，而主辦單位也透過臉書回應：「13點30分完成清票後，已再度開放購買。」根據《中時新聞網》報導，主辦單位也透露「會跟韓方討論加場的可能性」。
此外，Highlight上個月跟前東家CUBE娛樂達成協議，成功取得舊團名「BEAST」的商標使用權，讓大票粉絲們都替他們感到開心。而月中Highlight在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）舉辦演唱會時，一首首BEAST時期的歌曲前奏一出，馬上就喚醒粉絲們過往的美好追星回憶。
Highlight日前也錄製了短片跟台灣的粉絲打招呼，距離上一次全員來台灣舉辦演唱會已經是2018年的事，成員李起光表示：「時隔6年再次帶著演唱會去見你們，也久違用BEAST的身分與大家相見，我們非常期待。」粉絲們也相當期待能夠如願進場看心愛偶像的演唱會。
不少網友在清票後依然搶不到演唱會門票，紛紛湧入「希林國際」臉書崩潰留言表示：「不實名制真的沒辦法擋黃牛！請至少要加場讓想去的粉絲都能去」、「都是黃牛還不實名制...哪搶的到啊？重點是還會被強制登出」、「超鬼！一進去全完售」、「題目太簡單了像是怕賣不完，至少也要出一些平常有關注才會知道的題目」、「讓票已經問到三隻黃牛了」、「刷了半小時很辛酸」、「加場可以到台北舉辦吧？反正粉絲那麼多，台北一定也很多人想看。」