藝人接連表態！羅志祥忙著「狂曬1物」 中國粉絲崩潰：急死我了
中國官媒央視在22日發出反台獨的聲明，多位台灣藝人紛紛被逼著表態，中國網友們甚至還整理出「未表態藝人」的名單，掀起各界關注與討論。而金曲歌王蕭敬騰在昨（25）日也透過微博和臉書發文表態，寫下「我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力做個好漢子、堂堂正正中國人。」而曾經也在中國發展的羅志祥，因為遲遲沒有在微博表態，也受到許多中國網友的關注，沒想到羅志祥卻被發現他在IG上狂曬收藏鞋，引發熱議。
記者洪生儒／綜合報導
羅志祥近日在IG上曬出他這些年來所收藏的鞋子，從照片中可以看到，他身後的兩面鞋櫃牆收藏了滿滿的潮鞋，他還在貼文中寫道：「鞋子不怕多，就怕我沒有。」並在留言區透露自己從以前到現在擁有的鞋子數量「應該破7000了」，不過後來他有的鞋子送人，還有捐給偏鄉學校給學生穿，所以現在詳細還有幾雙鞋他也不是很確定。
不少網友看到羅志祥買了這麼多鞋子，紛紛留言笑說：「是要開鞋店嗎？」、「感覺賣一賣賺翻」、「應該沒有什麼鞋子是你沒有的吧！啊！對了，你也有高跟鞋嗎？」、「家裡到底有幾面鞋牆，也可以送我鞋子嗎？」、「居然會把鞋子送人，老公真有愛心。」
不過，因爲羅志祥在IG上頻繁曬鞋，但微博至今仍未轉發央視的聲明，不少中國網友看了都相當不滿，紛紛留言表示：「急死了！快表明立場，好想你回來內地」、「志祥哥，不發文支持一下祖國統一嗎？」、「機會稍縱即逝啊大哥」、「還想在中國發展的話，就快轉發央視新聞啊。」
此外，蕭敬騰雖然在25日才發文表態，不過他也在貼中解釋：「因為媽媽這兩天突然動刀住院，沒有即時回覆大家，讓大家操心了！」並透露自己身為公眾人物，「尊重所有的聲音是基本禮儀，也因爲不擅言詞，所以盡量用身體力行來傳遞自己的想法。」蕭敬騰在貼文中也強調：「我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇！我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力做個好漢子、堂堂正正中國人。」