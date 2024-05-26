科學探究競賽決賽入圍名單揭曉　高雄表現超亮眼

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初賽評審長黃琴扉教授表示，競賽主要目的是推廣科學普及教育，由於屬於國際級競賽，本年度開放英文投件，並鼓勵跨國隊伍合作參賽，且海外作品繳件率高達100%。海外地區作品水準普遍相當高，高中組的澳門培正中學與馬來西亞學校獲得決賽晉級，馬來西亞巴生興華中學有2件參賽，皆進入前10強，今年離島學校金門縣金湖鎮柏村國小獲得佳作，實屬不易。
高市府教育局長謝文斌表示，高雄市於2014年起致力協助推廣競賽，迄今已10多年，今年高雄市不僅報名數最多，在得獎數也是最多，生活中有許多大家習以為常的事件或現象，希望參賽者能多提出質疑、訂出假設、收集與分析數據、驗證假設、重複驗證、同儕討論、獲得結論、遷移應用，以同儕的角度理解科學生活議題，培養全民科學的敘事與創作能力。
競賽執行長蔣振宇表示，今年參賽的領域以生物、物理、化學及生活科技領域為主，女性參賽者比例逐年增加，今年女性參賽比率更增加52%，促進女性參與科學探究的成效又邁進入新的里程碑。迄今競賽已經邁入11週年，今年作品數量共有1,611件，這11年來所有作品皆放置於國網中心，迄今累積近11,000餘件的科普作品，提供學子與民眾上網瀏覽與學習，協助科普教育推廣。