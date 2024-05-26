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科學探究競賽決賽入圍名單揭曉　高雄表現超亮眼

▲「科學探究競賽-這樣教我就懂」競賽決賽入圍名單揭曉，高雄市不但參賽作品與隊伍最多，入圍決賽隊伍也是最多。（圖／高市府教育局提供）
▲「科學探究競賽-這樣教我就懂」競賽決賽入圍名單揭曉，高雄市不但參賽作品與隊伍最多，入圍決賽隊伍也是最多。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2024年「科學探究競賽-這樣教我就懂」競賽決賽入圍名單揭曉，高雄市表現亮眼，從來自海內外1,069隊伍報名，1,611件作品中脫穎而出，包括去年奪得國中組第一名的明華國中，以及中正高工、大榮中學、三民家商與旗山農工闖進技術型高中組4個決賽名額，6月29日將在國立台灣科學教育館舉行決賽與頒獎典禮。

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今年競賽前10強最多的縣市依次為高雄市、新北、臺北、桃園與臺中；高雄市不但參賽作品與隊伍最多，入圍決賽隊伍也是最多，除了技高組4所學校，其中國小組新莊國小、國中組明華國中，以及教師組大榮中學、龍華國小都進入決賽；明華國中去年奪得國中組第一名，今年以第一名票數入圍決賽，作品「摺摺稱奇—探討三浦方塊的隔熱效果」，是學生發現夏季南部相當炎熱，因此驗證找出最佳的隔熱方式與建材，能有效阻隔熱能，達到綠能減碳環境永續。

▲去年奪得國中組第一名的明華國中，今年以第一名票數入圍決賽。（圖／高市府教育局提供）
▲去年奪得國中組第一名的明華國中，今年以第一名票數入圍決賽。（圖／高市府教育局提供）
初賽評審長黃琴扉教授表示，競賽主要目的是推廣科學普及教育，由於屬於國際級競賽，本年度開放英文投件，並鼓勵跨國隊伍合作參賽，且海外作品繳件率高達100%。海外地區作品水準普遍相當高，高中組的澳門培正中學與馬來西亞學校獲得決賽晉級，馬來西亞巴生興華中學有2件參賽，皆進入前10強，今年離島學校金門縣金湖鎮柏村國小獲得佳作，實屬不易。

高市府教育局長謝文斌表示，高雄市於2014年起致力協助推廣競賽，迄今已10多年，今年高雄市不僅報名數最多，在得獎數也是最多，生活中有許多大家習以為常的事件或現象，希望參賽者能多提出質疑、訂出假設、收集與分析數據、驗證假設、重複驗證、同儕討論、獲得結論、遷移應用，以同儕的角度理解科學生活議題，培養全民科學的敘事與創作能力。

競賽執行長蔣振宇表示，今年參賽的領域以生物、物理、化學及生活科技領域為主，女性參賽者比例逐年增加，今年女性參賽比率更增加52%，促進女性參與科學探究的成效又邁進入新的里程碑。迄今競賽已經邁入11週年，今年作品數量共有1,611件，這11年來所有作品皆放置於國網中心，迄今累積近11,000餘件的科普作品，提供學子與民眾上網瀏覽與學習，協助科普教育推廣。

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