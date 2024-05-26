藍寶石大歌廳搶票要快！「金曲綜藝之夜」熱區銷售逾七成
2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場，12日門票開賣迄今兩周受到紛絲熱情回應，其中3日場門票已有多處熱區銷售一空或是僅剩少數座位。主辦單位高雄流行音樂中心今（26）表示，今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如首度擔綱主持，多達17位藝人歌手參與，而且兩場演出卡司完全不同，內容更為綜藝化，節目精彩可期，一場看不過癮，可以兩場都買一次看個夠。
記者陳美嘉／高雄報導
藍寶石大歌廳今年特別選在父親節檔期連演兩場，今年力邀具全國高知名度、縱橫影視圈逾40年綜藝天王胡瓜以及歐漢聲、賴慧如擔綱主持群，預計邀請歌手余天、黃西田、阿吉仔、秀蘭瑪雅、曾心梅、李翊君等資深藝人歌手，以及林俊逸、曹雅雯、蔡昌憲、邵大倫、李子森、杜忻恬、向蕙玲、蔡佳麟等中、新生代實力派代表，共同參與今年全新企畫的藍寶石演出。
胡瓜透露，今年兩場演出的開場不會像以前一樣只介紹主持人，可以期待的是主持群呈現十八般武藝表演，「有把握會讓大家看到流連往返，感嘆怎麼會只有兩場！」他強調今年演出會凸顯一整場秀的連貫性，所有的秀都是經過設計，期待今年演出會引起很大的迴響，，讓歌廳秀的精神不只停留在過去，而是現在開始讓下一代接收。
高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄最具代表性的秀場文化，今年是連續第三年舉辦，前兩年的演出，不僅喚起民眾對當年歌廳秀的滿滿回憶，也讓更多人認識高雄獨特的秀場文化。今年除有嶄新的歌舞綜藝演出，還將有故事館概念的展覽與推動紀錄片拍攝，「透過不同方式保存與紀錄這段獨特的秀場風華，即便商業價值有限，不過卻是高流最該做的事。」兩場演出內容與卡司都不相同，歡迎藍寶石粉絲把握時間搶票。