2024新北市鼓藝節新莊登場　市長侯友宜擊鼓開幕

藍寶石大歌廳搶票要快！「金曲綜藝之夜」熱區銷售逾七成

▲2024藍寶石大歌廳今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如首度擔綱主持，多達17位藝人歌手參與。（圖／高流提供）
▲2024藍寶石大歌廳今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如首度擔綱主持，多達17位藝人歌手參與。（圖／高流提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場，12日門票開賣迄今兩周受到紛絲熱情回應，其中3日場門票已有多處熱區銷售一空或是僅剩少數座位。主辦單位高雄流行音樂中心今（26）表示，今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如首度擔綱主持，多達17位藝人歌手參與，而且兩場演出卡司完全不同，內容更為綜藝化，節目精彩可期，一場看不過癮，可以兩場都買一次看個夠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍寶石大歌廳今年特別選在父親節檔期連演兩場，今年力邀具全國高知名度、縱橫影視圈逾40年綜藝天王胡瓜以及歐漢聲、賴慧如擔綱主持群，預計邀請歌手余天、黃西田、阿吉仔、秀蘭瑪雅、曾心梅、李翊君等資深藝人歌手，以及林俊逸、曹雅雯、蔡昌憲、邵大倫、李子森、杜忻恬、向蕙玲、蔡佳麟等中、新生代實力派代表，共同參與今年全新企畫的藍寶石演出。

▲2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於8月3、4日登場，兩場演出卡司完全不同，內容更為綜藝化，節目精彩可期。（圖／高流提供）
▲2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於8月3、4日登場，兩場演出卡司完全不同，內容更為綜藝化，節目精彩可期。（圖／高流提供）
胡瓜透露，今年兩場演出的開場不會像以前一樣只介紹主持人，可以期待的是主持群呈現十八般武藝表演，「有把握會讓大家看到流連往返，感嘆怎麼會只有兩場！」他強調今年演出會凸顯一整場秀的連貫性，所有的秀都是經過設計，期待今年演出會引起很大的迴響，，讓歌廳秀的精神不只停留在過去，而是現在開始讓下一代接收。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄最具代表性的秀場文化，今年是連續第三年舉辦，前兩年的演出，不僅喚起民眾對當年歌廳秀的滿滿回憶，也讓更多人認識高雄獨特的秀場文化。今年除有嶄新的歌舞綜藝演出，還將有故事館概念的展覽與推動紀錄片拍攝，「透過不同方式保存與紀錄這段獨特的秀場風華，即便商業價值有限，不過卻是高流最該做的事。」兩場演出內容與卡司都不相同，歡迎藍寶石粉絲把握時間搶票。

科學探究競賽決賽入圍名單揭曉　高雄表現超亮眼

台灣內衣品牌引進「AI體態檢測管理儀」科技助攻美型體態

高雄市模範父親協會頒發獎學金　111位失怙清寒優秀學子受惠

立志杯爆打檸檬活動超紓壓　開發學子職人魂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代