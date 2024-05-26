陳仕朋8.1局無安打破功淚灑球場！無緣本土第一人 富邦2：0台鋼
中職例行賽富邦悍將今（26）日繼續在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，左投陳仕朋投球如有神助，連續解決22人次，但8局上對杜家明投出保送，完全比賽破功，原本9局還有機會挑戰無安打比賽，但遺憾被吳明鴻跑出內野安打，無緣成為本土第一人投出完全比賽的投手，最終富邦在陳仕朋8.1局無失分好投帶領下，悍將以2：0擊敗台鋼雄鷹。
記者路皓惟/綜合報導
此戰陳仕朋一夫當關，前7局投出21上21下，8局上魔鷹擊出左外野飛球出局，距離完全比賽剩下5個出局數，但陳仕朋接連對杜家明、張肇元投出保送，完全比賽確定破功，無緣成為本土第一人。
9局上陳仕朋續投力拚無安打比賽，結果吳明鴻擊出內野滾地球形成安打，隨後他對決陳文杰投出三振之後，富邦教練團決定換投，他在退場時忍不住淚下男兒淚，總教練陳金鋒也給他一個溫暖的擁抱。
富邦悍將換上富藍戈關門，他一上場就被曾子祐擊出一壘安打，面臨得點圈危機，在三振郭永維後，王柏融跑出內野安打，台鋼攻佔滿壘，最後富藍戈用一顆155公里速球三振魔鷹，守住富邦2分差的勝利。
此戰陳仕朋用球數非常精簡，全場99球之中，有70顆好球，投8.1局被敲1支安打無失分，投出8次三振和2次四壞球，收穫本季第4勝，也是本季第四度獲選單場MVP。