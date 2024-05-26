蔡依林喊「我們中國南昌」疑表態！小粉紅不領情轟雙面人：脫粉了
賴清德520總統上任高喊：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，因此惹怒中國，央視發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」台灣藝人陸續被逼表態，風波至今持續延燒，連天后蔡依林都在南昌開唱時脫口：「我們中國南昌最熱情了」，疑似表態的說法再度引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
中國官媒央視日前在微博發文：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一」，不少中國、香港藝人都火速跟進表態，台灣藝人也無倖免，侯佩岑、歐陽娜娜、楊宗緯、韶涵、汪東城、陳妍希、楊丞琳等人都陸續發文，還有一張台灣藝人輸誠的表格在微博上瘋傳。
而蔡依林24日在南昌舉辦「UGLY BEAUTY」世界巡迴演唱會，在過程中對歌迷們高喊：「我們中國南昌最熱情了對不對？謝謝」，被外界解讀為是在發表立場，引發兩岸網友熱議，卻還是有部分網友認為蔡依林是在打擦邊球，沒有直接挑明說自己是中國人，只是因為人在中國才被迫表態。
關鍵字「蔡依林是雙面人」更多次衝上微博熱搜，不少網友紛紛直呼，「怎麼是這樣的人呢，脫粉了脫粉了」、「什麼時候把立場站好了再來中國吧，不欣賞這種」、「現在的所有台灣藝人，不表態，不站隊，不允許來內地演出，簡單明瞭」、「蔡依林裝什麼呢現在」、「雙面人罷了」，甚至還有人揚言抵制蔡依林演唱會。