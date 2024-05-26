泰國總理力挺LGBTQ＋ 將親自出席2024曼谷同志驕傲大遊行
2024泰國驕傲月即將在5月31日至6月4日舉行，主題為「愛的慶典」，一連5天的遊行和音樂會等大型活動，目標就是要把曼谷打造為亞洲的彩虹之都。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）將會親自出席遊行，期盼打造同志友善形象。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國總理府發言人表示，總理賽塔對於同志平權政策大力支持，希望能夠打造獨特的旅遊體驗，將曼谷形塑為頂級的LGBTQ＋的友善旅遊城市，藉此吸引高端的LGBTQ＋造訪泰國。根據LGBT Capital數據顯示，2023泰國是全球LGBTQ+遊客旅遊收入最高的第四個國家，泰國國家旅遊局估計，這次的驕傲月活動將吸引近百萬人參加，有望創造超過40億泰銖的產值。
驕傲月期間，泰國旅遊局將會跟民間業者合作，在全國許多地區舉辦各式各樣與LGBTQ+有關的活動，像是清邁府會舉辦多彩驕傲節，期間包括LGBTQ+遊行和音樂會。曼谷驕傲節藝術展將會在2024年5月31日至6月4日登場，包括曼谷驕傲遊行、變裝節、以及與性別相關的研討會等等。蘇美島國際驕傲節將在2024年6月24日至29日舉行，屆時將有來自各個國家的LGBTQ+藝術家參加。