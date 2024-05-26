名家論壇》邱師儀／昇華的台灣vs.鬧事的中共

屏除極少數看熱鬧的國外八卦小報不說，光是看看嚴肅媒體如《路透社》用「喧鬧民主」（rambunctious democracy）來形容台灣，《衛報》與CNN接著引用，常看路透報導的人就會知道，它的新聞一直就是如此平舖直述，大部分引述受訪者，不太會有評論，連形容詞都抓得很中性。Rambunctious這個字中性到一個不行，正面可以指「精力旺盛」，負面可以指「吵鬧與混亂」，對早已歷經民主各種階段的西方人來說，民主的「吵鬧與混亂」他們會很陌生嗎？
事實上去年12月4日，路透才大標題提及AIT處長孫曉雅認為「台灣人要不受外力干擾選出自己的國家領袖」(We believe it is for Taiwan voters to decide their next leader, free from outside interference)。台灣從1996年直選總統開始，之前有黨外抗議，之後立法院有多少次肢體衝突，台灣並沒有因此產生像拉美國家一樣的「民主倒退」，不但倒扁、太陽花沒有導致政變，連流血衝突都屈指可數。三十幾年下來，外媒對於台灣民主的屬性會陌生嗎？嚴肅的外媒看的不會是喧鬧的民主，而是想要透視立法院衝突與場外抗議的背後，有多少中共勢力介入的問題。
然後在5月20日賴清德就任第16任總統，他在就職演說中才說「中華民國、中華民國台灣、台灣都是我國名稱」，同時呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，也希望兩岸多一點交流與合作，並拋出重啟觀光與陸生來台的橄欖枝。看似硬其實軟的賴氏語言，中共如果聰明一點，也應該知道都已經是經過美方控管過的演說，台獨成分已脫，頂多就是馬英九、蔡英文都使用過的華獨。但中共就是喜歡野蠻，在外界完全不意外地的情況開始軍演，把台灣圍成五塊，解放軍比起上次裴洛西來訪時把台灣圍的更近。如果硬要講外媒說台灣立法院喧鬧，有心者倒是可以看看外媒怎麼報導中共軍演，早已不是troublemaker足以形容了。更妙的是台灣網友完全不在意，旅美學者王宏恩發現軍演的這幾天，Google上搜尋「咒術迴戰」的比搜尋「軍演」的人還要多。對此也許又有人批評台灣人缺乏危機意識，但烏俄戰爭之後蔡英文回復了一年徵兵制，國軍也在積極改革當中，中共還是一樣飛機來軍演去，到底還要台灣人怎樣？台灣人日子還是得過，還是要養家，因此斜槓的斜槓，投資理財的投資理財，所以台積電股價就不斷給你創新高，六都房市繼續漲。太樂觀的台灣人反而是通膨的主因之一，這可能也讓接下來的賴政府頭很痛，因為中共軍演賴不會掉民調，但通膨會。到頭來台灣人不是沒危機意識，而是「看事辦事」，不夠有危機意識的永遠會是怠惰的行政部門與喜歡訪中的立法委員。
五月下旬應該終了在一個畫面，沒有什麼能比「中捷長髮哥」在被隨機砍人嫌犯逼到車底之後，只能奮力抵抗奪刀擊退嫌犯更能形容台灣人的了，還好平常哥就有在練，而且已是健身教練等級。長髮哥說當捷運到站門一開保全警察全衝進來的時候，嫌犯差不多已經被打趴了。有沒有像中共步步進逼到一個狀況台灣人只能這樣反應的寫照？更不用說到一個程度包括美日等國也可能會湧入車廂制伏歹徒。更諷刺的是，一個不斷騷擾台灣的強國卻已是外強中乾，幾天前摩斯漢堡宣布全面退出中國，因為一年在那裡虧損四千四百萬，而八方雲集與瓦城更是早在2022年與2023年就全面退出中國市場。這個李克強嘴裡吐出的「6億人月收入僅1000元（新台幣4197元）」，哪有不騷擾台灣來給自己壯膽的道理？
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●作者：邱師儀／東海政治系教授
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