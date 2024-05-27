新竹大火2消防殉職！疑氣瓶耗盡倒臥樓梯間 還原3小時事發時間軸
26日深夜接近11時，新竹市東區住宅大樓發生火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫，於救火過程中不幸殉職，消息傳出引發外界不捨，對此，27日清晨，新竹市長高虹安在臉書證實，表示在第一時間就趕赴醫院慰問家屬，為殉職的2名消防員致上最高敬意，表示「願逝者安息，我們也會盡力陪伴家屬，一起度過難關」，並責成消防局詳細調查起火及事故原因，以消防同仁安全為第一要務。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天深夜，位於新竹市東區某集合住宅發生火警，現場為燃燒管道間電纜線，濃煙密布，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫，到場後協助20餘名住戶疏散，由於傳出還有住戶受困，2人再次進入現場搜索時，疑似因氣瓶耗盡倒臥梯間，被緊急送往台大醫院及馬偕醫院搶救，但仍雙雙宣告不治。
對此，新竹市消防局還原案發時間軸，指出，26日晚間10時55分接獲報案，隨即派遣人車趕往現場，現場有大量濃煙，立即出動2條水線灌救；23時55分火勢獲得控制，現場消防員進行殘火處理。23時50分，傳出大樓內有人受困，派人員入室搜索，李詠真及周立鑫再次進入現場搜救；27日凌晨，李詠真與周立鑫2人疑氣瓶耗盡倒臥梯間，立即給予2人施予CPR急救，送往新竹台大醫院及新竹馬偕，最終均宣告不治。
新竹市政府指出，起火原因及造成2位同仁殉職的原因，將由鑑識人員前往現場調查釐清。新竹市消防局也為失去打火弟兄感到不捨，臉書大頭貼更換成黑白照，網友們紛紛湧入留言，希望2名殉職勇消「一路好走，家屬請節哀」、「感謝您，任務完成，回家了」。