今日來講股／台股創高路生變？分析師：留意外資買賣及2類股表現

台積電開盤衝至875元　台股站上21700點、再寫新高點

▲股市、台股（圖／NOWnews資料照）
▲股市、台股（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市上週五（24日）全數走高，那斯達克指數再寫歷史新高，激勵台北股市今（27）日開盤上漲134.64點、來到21699.98點，隨後漲勢擴大，上漲逾200點，來到21780.87點，挑戰站上21800點，再寫歷史新天價，預估成交量為5100億元。

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大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數上漲0.43點、來到255.04點，預估成交量為1400億元。

權值股全數走高，台積電在ADR股上週五創新高的激勵下，開盤上漲8元、來到875元，再寫新天價；鴻海開盤上漲3元、來到179元；聯發科開盤上漲50元、來到1245元。

由於消費主對通膨信心有所改善，因此激勵美國股市上週五（24日）全數走高，道瓊指數上漲4.33 點或0.01%，收39069.59點；那斯達克指數上漲184.76點或 1.1%，收16920.79點，再度改寫歷史新高；標普500指數上漲36.88點或0.7%，收5304.72點；費半指數上漲94.93點或1.85%，收5220.91點。

密西根大學數據顯示通膨預期改善，消費者預計未來一年價格將上漲3.3%，低於5月初預期的3.5%。他們對未來5-10年價格上漲的預期為3%，也低於先前預期，與4月的預期一致。

科技五大天王漲多於跌，Meta上漲2.67%，蘋果上漲1.66%，Alphabet上漲0.83%，微軟上漲0.74%，亞馬遜下跌0.17%。其他半導體股也普遍收紅，AMD上漲 3.7%，美光上漲2.55%，博通上漲1.04%，高通上漲4.26%，輝達上漲2.57%，再寫歷史新高，應用材料上漲1.35%，德儀上漲0.96%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.85%，再寫歷史新高價，日月光ADR上漲1.46%，聯電ADR下跌0.12%，中華電信ADR上漲0.13%。

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