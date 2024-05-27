台積電開盤衝至875元　台股站上21700點、再寫新高點

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權值股全數走高，台積電在ADR股上週五創新高的激勵下，開盤上漲8元、來到875元，再寫新天價；鴻海開盤上漲3元、來到179元；聯發科開盤上漲50元、來到1245元。
由於消費主對通膨信心有所改善，因此激勵美國股市上週五（24日）全數走高，道瓊指數上漲4.33 點或0.01%，收39069.59點；那斯達克指數上漲184.76點或 1.1%，收16920.79點，再度改寫歷史新高；標普500指數上漲36.88點或0.7%，收5304.72點；費半指數上漲94.93點或1.85%，收5220.91點。
密西根大學數據顯示通膨預期改善，消費者預計未來一年價格將上漲3.3%，低於5月初預期的3.5%。他們對未來5-10年價格上漲的預期為3%，也低於先前預期，與4月的預期一致。
科技五大天王漲多於跌，Meta上漲2.67%，蘋果上漲1.66%，Alphabet上漲0.83%，微軟上漲0.74%，亞馬遜下跌0.17%。其他半導體股也普遍收紅，AMD上漲 3.7%，美光上漲2.55%，博通上漲1.04%，高通上漲4.26%，輝達上漲2.57%，再寫歷史新高，應用材料上漲1.35%，德儀上漲0.96%。
台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.85%，再寫歷史新高價，日月光ADR上漲1.46%，聯電ADR下跌0.12%，中華電信ADR上漲0.13%。