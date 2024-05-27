今晚並非Nadal法網生涯最終戰？賽事總監：他還不想關閉這扇大門

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法網賽事總監Amelie Mauresmo此前在受訪時表示，Nadal在賽前新聞發布會上告訴全世界，他已經讓賽會官員清楚地知道自己不想關閉回歸這項賽事的大門，所以他們也不會自作主張的這樣假設。
「正如你們所想像的那樣，我們為他計劃了一些事情。但是……因為他不知道這是否會是他最後一次參加羅蘭·加洛斯，他不想關閉這扇大門，也許他明年想再次作為球員回來。因此我們不會強迫他做任何他不想做的事。」Mauresmo如此說道。
Mauresmo強調，Nadal可以在任何他想要的時候舉行一個適當的儀式、一次適當的告別，但他還沒決定是不是在今年，所以賽會主辦方不會幫他決定，「儘管我們已經準備好在他決定時開始啟動，但我們肯定會尊重他個人的希望，並確保每當他覺得想要這麼做的時候我們已做好了準備。今年晚些時候、明年、或是任何他願意的時候，隨時都可以。」
Nadal將和Zverev在首輪相遇 為何他沒有種子順位？
38歲的Nadal近年飽受傷病困擾，目前ATP世界排名為276，儘管過去他在在法國網球公開賽上取得了輝煌成就，但本屆他並不是種子球員，因此可能會被安排在任何位置，並且很容易就會遇上當今網壇的頂尖男子球員。
Nadal近年透過手術修復臀部和腹肌問題，在過去2個賽季幾乎沒有參加比賽，2024年的成績僅為7勝4敗。這是Nadal自2005年澳網以來首次以非種子選手參加大滿貫賽事。
理論上，Mauresmo可以選擇規避規則，根據Nadal過去在法網的表現，將他列為種子選手。但這位前女網名將表示，這件事從未被真正考慮過，部分原因是「為某些球員提供保護」將會導致「許多其他問題」，而且法網也必須與其他大滿貫和保持一致的公平性。