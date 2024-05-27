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今晚並非Nadal法網生涯最終戰？賽事總監：他還不想關閉這扇大門

▲西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal將在今晚於法網男單首輪對決4號種子Alexander Zverev，不過這一場比賽還不一定是Nadal生涯在羅蘭加洛斯的最終戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal將在今晚於法網男單首輪對決4號種子Alexander Zverev，不過這一場比賽還不一定是Nadal生涯在羅蘭加洛斯的最終戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

西班牙網壇名將「蠻牛」Rafael Nadal將在今晚9點於法網男單首輪對決4號種子Alexander Zverev，不過這一場比賽還不一定是Nadal生涯在羅蘭加洛斯的最終戰。根據《美聯社》報導，法國網球網協已經推遲了今年在法網為Nadal舉辦的退休儀式，因為他本人明確表示這不一定是他在這項賽事中的最後一次以球員身分亮相，他此前已在法網贏得創紀錄的14座男單冠軍。

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法網不會為Nadal舉辦告別儀式　因為本人沒決定告別

法網賽事總監Amelie Mauresmo此前在受訪時表示，Nadal在賽前新聞發布會上告訴全世界，他已經讓賽會官員清楚地知道自己不想關閉回歸這項賽事的大門，所以他們也不會自作主張的這樣假設。

「正如你們所想像的那樣，我們為他計劃了一些事情。但是……因為他不知道這是否會是他最後一次參加羅蘭·加洛斯，他不想關閉這扇大門，也許他明年想再次作為球員回來。因此我們不會強迫他做任何他不想做的事。」Mauresmo如此說道。

Mauresmo強調，Nadal可以在任何他想要的時候舉行一個適當的儀式、一次適當的告別，但他還沒決定是不是在今年，所以賽會主辦方不會幫他決定，「儘管我們已經準備好在他決定時開始啟動，但我們肯定會尊重他個人的希望，並確保每當他覺得想要這麼做的時候我們已做好了準備。今年晚些時候、明年、或是任何他願意的時候，隨時都可以。」

Nadal將和Zverev在首輪相遇　為何他沒有種子順位？

38歲的Nadal近年飽受傷病困擾，目前ATP世界排名為276，儘管過去他在在法國網球公開賽上取得了輝煌成就，但本屆他並不是種子球員，因此可能會被安排在任何位置，並且很容易就會遇上當今網壇的頂尖男子球員。

Nadal近年透過手術修復臀部和腹肌問題，在過去2個賽季幾乎沒有參加比賽，2024年的成績僅為7勝4敗。這是Nadal自2005年澳網以來首次以非種子選手參加大滿貫賽事。

理論上，Mauresmo可以選擇規避規則，根據Nadal過去在法網的表現，將他列為種子選手。但這位前女網名將表示，這件事從未被真正考慮過，部分原因是「為某些球員提供保護」將會導致「許多其他問題」，而且法網也必須與其他大滿貫和保持一致的公平性。

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