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新竹晴空匯火災「2消防員殉職」！豪宅價碼曝光　一戶要價6000萬

▲新竹東區豪宅「豐邑晴空匯」深夜發生火警，結果造成消防局金山分隊2名隊員李詠真、周立鑫殉職。（圖/Google評論）
▲新竹東區豪宅「豐邑晴空匯」深夜發生火警，結果造成消防局金山分隊2名隊員李詠真、周立鑫殉職。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

新竹東區豪宅「豐邑晴空匯」深夜發生火警，結果造成消防局金山分隊2名隊員李詠真、周立鑫殉職，到今（27）日上午10時為止，包括頂樓及其他棟住戶仍然有165人待救援。而根據實價登錄顯示，發生火災的這棟豪宅「晴空匯」今年最新成交單價每坪高達61.4萬，買下一戶包括車位，市價逼近6000萬元，許多新竹有錢人都住在其中。

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新竹市東區慈雲路「豐邑晴空匯」社區大樓26日深夜傳出火警，造成上百名住戶受困，因為大樓內部線路燒毀，導致排煙系統故障無法啟用，因此大樓內部濃煙密佈，不少人都躲到陽台等待救援，直到天亮才脫困，但根據統計，目前還是有165人等待救援。

令人心碎的是，該起火警造成2名消防員殉職，新竹市警消26日深夜10時55分接獲通報趕到現場，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因為現場大樓停電，且傳出還有住戶在建築內，2人再次進入大樓搜索，疑似因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，雙雙宣告急救無效，英勇殉職。

▲26日深夜，新竹市東區慈雲路28樓「豐邑晴空匯」社區大樓發生火警，截至今天（27日）上午，仍有上百人在家中等待救援，現場畫面也曝光。（圖／翻攝畫面）
▲26日深夜，新竹市東區慈雲路28樓「豐邑晴空匯」社區大樓發生火警，截至今（27）日上午10時，仍有上百人在家中等待救援。（圖／翻攝畫面）
起底新竹豪宅「豐邑晴空匯」價碼！一戶要價逼近6000萬

而發生火警的這棟「新竹晴空匯」是屋齡10年的大樓，樓高有28層，一共有594戶，坪數從45坪至86坪不等，除了有豐厚的地理位置之外，生活機能也相當不錯，對面就是知名美式賣場好市多、運動用品店迪卡儂等等，在Google評價上有不少人都給予高度評價表示「是很棒的社區，但買不起」、「同事居住的社區，高樓景觀非常棒，生活機能也非常好」。

根據實價登錄，位於新竹慈雲路的「晴空匯」大樓，今年3月以每坪61.4萬元成交，比近一年的56.2萬還要更高，算下來一戶包含車位逼近要價6000萬元，對於新竹人來說，可以是該縣市著名的豪宅大樓。

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▲新竹豪宅晴空匯是屋齡10年的大樓，根據實價登錄，今年3月以每坪61.4萬元成交，比近一年的56.2萬還要更高，算下來一戶包含車位逼近要價6000萬元。（圖/Google評論）
仍有上百民眾等待救援！竹北吊車大王出手相助

根據新竹市消防局統計，大樓現場總人數292人，截至上午10時已經救出127人，包括頂樓及各棟住戶仍有165人待救，目前大樓還在進行排煙作業。而為了救援住戶，有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑也調派一輛180噸吊車前來，要協助大樓住戶盡快脫困。

新竹市消防局也請雲梯車、啟德重機吊車針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫，救援行動持續進行當中。

▲ 新竹市東區住宅火警，造成2消防員殉職，(圖／新竹市府提供)
▲ 新竹市東區豪宅「晴空匯」火警，造成2消防員殉職，(圖／新竹市府提供)

新竹晴空匯大樓火警！仍有165人待救援　竹北吊車大王派180噸吊車

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