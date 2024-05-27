新竹晴空匯火災「2消防員殉職」！豪宅價碼曝光　一戶要價6000萬

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令人心碎的是，該起火警造成2名消防員殉職，新竹市警消26日深夜10時55分接獲通報趕到現場，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因為現場大樓停電，且傳出還有住戶在建築內，2人再次進入大樓搜索，疑似因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，雙雙宣告急救無效，英勇殉職。
起底新竹豪宅「豐邑晴空匯」價碼！一戶要價逼近6000萬
而發生火警的這棟「新竹晴空匯」是屋齡10年的大樓，樓高有28層，一共有594戶，坪數從45坪至86坪不等，除了有豐厚的地理位置之外，生活機能也相當不錯，對面就是知名美式賣場好市多、運動用品店迪卡儂等等，在Google評價上有不少人都給予高度評價表示「是很棒的社區，但買不起」、「同事居住的社區，高樓景觀非常棒，生活機能也非常好」。
根據實價登錄，位於新竹慈雲路的「晴空匯」大樓，今年3月以每坪61.4萬元成交，比近一年的56.2萬還要更高，算下來一戶包含車位逼近要價6000萬元，對於新竹人來說，可以是該縣市著名的豪宅大樓。
仍有上百民眾等待救援！竹北吊車大王出手相助
根據新竹市消防局統計，大樓現場總人數292人，截至上午10時已經救出127人，包括頂樓及各棟住戶仍有165人待救，目前大樓還在進行排煙作業。而為了救援住戶，有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑也調派一輛180噸吊車前來，要協助大樓住戶盡快脫困。
新竹市消防局也請雲梯車、啟德重機吊車針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫，救援行動持續進行當中。