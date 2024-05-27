預售屋搶爆！桃園建案會館外「搭帳篷卡位」買房 專家：神經病
房市買氣竄熱中！日前在台中地區才傳出預售屋晚間8點開案，停車場爆滿、開賣1小時就封盤趕人的情況，近日桃園龜山的建案更出現「民眾搭帳篷排隊買房」的奇景，現場必須拉起紅龍，房產專家、馨傳不動產智庫執行長何世昌直言：「有點太過瘋狂了。」
記者張志浩／綜合報導
有網友在 PTT 分享，桃園市八德區某建案，主打靠近捷運，吸引眾多人潮，從原PO附上的照片可見，建案會館內人山人海，而建商似乎也對突如其來的人潮沒有防備，現場無人流管制，或是派請工作人員分發號碼，原PO傻眼直呼：「現在房市會不會太瘋了？」
何世昌在臉書粉專分享影片指出，「龜山迴龍建案開賣前的排隊奇景，用椅子占位子，不知道的還以為是在排名人簽名會咧，我覺得現在預售屋市場有點太過瘋狂了，買的人瘋瘋的，賣的人也在起肖，看到那個開價心中不禁冒出三個字：神筋病！」
針對這樣的房市現象，何世昌也在留言區和網友交流意見，有網友指出「看到這樣情況心裡還是會怕怕的」、「雖然個人長期看好房市，但這一波確實離譜了」、「說不定是投資客找人排隊的」，何世昌則回應，「沒辦法，現在預售屋禁止轉售，大家都怕第一波買不到就沒得買了」、「今年真的會漲超兇」。