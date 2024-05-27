不輸饗食天堂！「台灣buffet王牌」老饕改吃這間：849元水準太高

預售屋搶爆！桃園建案會館外「搭帳篷卡位」買房　專家：神經病

▲房市買氣竄熱，近日桃園龜山的建案更是出現「民眾搭帳篷排隊買房」的奇景。（圖／翻攝自臉書）
▲房市買氣竄熱，近日桃園龜山的建案更是出現「民眾搭帳篷排隊買房」的奇景。（圖／翻攝自臉書）

記者張志浩／綜合報導

房市買氣竄熱中！日前在台中地區才傳出預售屋晚間8點開案，停車場爆滿、開賣1小時就封盤趕人的情況，近日桃園龜山的建案更出現「民眾搭帳篷排隊買房」的奇景，現場必須拉起紅龍，房產專家、馨傳不動產智庫執行長何世昌直言：「有點太過瘋狂了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在 PTT 分享，桃園市八德區某建案，主打靠近捷運，吸引眾多人潮，從原PO附上的照片可見，建案會館內人山人海，而建商似乎也對突如其來的人潮沒有防備，現場無人流管制，或是派請工作人員分發號碼，原PO傻眼直呼：「現在房市會不會太瘋了？」

▲桃園市八德區某建案，主打靠近捷運，有網友在 PTT 分享，建案會館內人山人海。（圖／翻攝自 PTT）
▲桃園市八德區某建案，主打靠近捷運，有網友在 PTT 分享，建案會館內人山人海。（圖／翻攝自 PTT）
何世昌在臉書粉專分享影片指出，「龜山迴龍建案開賣前的排隊奇景，用椅子占位子，不知道的還以為是在排名人簽名會咧，我覺得現在預售屋市場有點太過瘋狂了，買的人瘋瘋的，賣的人也在起肖，看到那個開價心中不禁冒出三個字：神筋病！」

針對這樣的房市現象，何世昌也在留言區和網友交流意見，有網友指出「看到這樣情況心裡還是會怕怕的」、「雖然個人長期看好房市，但這一波確實離譜了」、「說不定是投資客找人排隊的」，何世昌則回應，「沒辦法，現在預售屋禁止轉售，大家都怕第一波買不到就沒得買了」、「今年真的會漲超兇」。


年薪60萬「新青安貸8成」買729萬新房　他嗆：5年後房貸套牢一堆

電價調漲推升房價、房租！5成民眾不買房　房仲公會急了：是警訊

台積電工程師「借頭款」買台南2100萬房　眾看薪資結構傻：穩死的

花蓮「統帥大樓」連2震垮了！最慘屋主1月才花738買房　還有貸款

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代