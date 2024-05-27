國會改革法案明拚三讀！綠盼溝通　黃國昌：我不再走進院長辦公室

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針對柯建銘指出現在國會改革已到臨界點，並喊話朝野可以坐下來好好溝通，媒體關切28日三讀前三黨有無機會再坐下來溝通？黃國昌表示，從5月17日、21日、24日3天在院會進行過程中，韓國瑜針對議事能順利文明的進行，他做過了很多努力。
黃國昌表示，民眾黨希望3黨團總召白紙黑字簽名，也就是不要干擾院長主持議事程序，大家全部都回到位子上，透過表決器來表決，但是拒絕的是民進黨柯建銘，甚至在韓國瑜善意的找大家到辦公室，針對接下來的議事進行討論時，他因為基於尊重韓國瑜而進入辦公室，出去後卻被民進黨造謠說「黃國昌反對黨團協商要直播」。
黃國昌批評，「請問民進黨你們真的有溝通的誠意嗎？還是你們急著想做的就是認知作戰、造謠？」當晚發生這樣的事情以後，他已經跟韓國瑜報告，「我不會再走進那個辦公室，因為走進那個沒直播的辦公室出來，怎麼樣被造謠抹黑，根本沒辦法控制。」
黃國昌說，柯建銘與其說這些話，不如好好的跟社會報告一下，民進黨為什麼拒絕民眾黨提議大家坐回座位用表決器表決，不要癱瘓議事，也好好跟社會說明，民進黨到目前為止所散播的謠言、散播的假訊息，一個個出來跟大家說清楚講明白。
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