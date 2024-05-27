Selina未表態遭陸綜除名？「照片、名字被隱藏」8小時後結局反轉
總統賴清德在就職典禮上的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，惹怒中國央視發出「台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」聲明，逼迫台灣藝人表態，甚至列出一份表格，放大檢視誰尚未輸誠中國。藝人Selina（任家萱）傳出因未表態，而被陸綜《喜歡你我也是》微博除名，8小時過後節目才重新編輯，悄悄加上Selina名字。
記者薛羽彤／綜合報導
有網友在Dcard發文表示「自從田馥甄被大陸盯上後，Selina最近參與中國綜藝《喜歡你我也是》卻沒有表態轉發貼文，被微博網友發現還關閉了留言區，節目單位最新的微博貼文也疑似除名任家萱。」
由於Selina也被列為台灣藝人表態的名單內，近期她參與陸綜《喜歡你我也是》，節目官方微博25日的貼文中，所有參與的嘉賓名字及照片都被列在上面，唯獨缺少Selina，傳出疑似是因為她沒發文表態，而被除名。貼文下午4點發布，Selina的名字直到晚間11點多才被標記，接著凌晨12時6分再補上個人照片。
原PO難過表示，「S.H.E一直以來都沒有很直接的表態過政治立場，希望這次也不要跪下⋯這波看來沒表態的很難逃過。」網友們紛紛表示，「一年要表態好幾次，中國藝人有夠忙」、「中國：是誰還沒交作業？不然就把你當掉！」據《三立新聞網》報導，Selina經紀人表示節目一切正常，也未收到其他的資訊，目前工作看似未受到影響。