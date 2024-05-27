老大哥沒在讓！「國民ETF」00878僅7個交易日完成填息
有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）128萬人實際配息入袋！本季僅費時7個交易日，於今（27）日順利完成盤中填息。法人表示，本次除息金額高達0.51元，創00878成立以來新高，還能在短時間內填息完畢，基金動能不容小覷，且台股近期表現強勢，專家建議投資人可繼續持有掌握未來漲勢機會。
記者許家禎／台北報導
00878於5月中改寫台股紀錄，打敗中鋼成為全台最多人持有的標的，截至5月24Ｂ日，受益人數持續攀升突破128萬人，單周即暴增11,790人，再創台股受益人新里程碑，與第二名中鋼的差距也拉開至逾1.3萬人，「國民ETF」的魅力無人可擋。
近期在台股大盤屢創高的帶動下，00878勢如虹，除了受益人不斷創高，連本季創新高的0.51元配息，也只花費7日就完成盤中填息，128萬投資人實際配息入袋，不少人大讚成立近4年、歷經過多空洗禮的00878「薑還是老的辣」。
法人分析，00878具備100%填息紀錄，近幾次除息都在10日內完成填息，速度驚人，展現高股息大哥的實力。此外，今年金融股配息狀況普遍理想，00878相較其他高股息ETF，因持有更高佔比、約兩成的金融股，有望受惠這波反彈補漲動能，從實際數據來看，00878近一月含息報酬率逾7%，也贏過多檔熱門高股息ETF。
※【NOWnews 今日新聞
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