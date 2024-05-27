郭書瑤1年不繳管理費！包裹堆大廳、撕社區公告　惡鄰行徑被揭發

快訊／郭書瑤撕爛公告被控惡鄰居　公開道歉了：已深深自我檢討

▲郭書瑤為撕毀管委會公告、不繳管理費等爭議行徑道歉。（圖／郭書瑤臉書）
▲郭書瑤為撕毀管委會公告、不繳管理費等爭議行徑道歉。（圖／郭書瑤臉書）

記者楊穎軒楊慧玲／台北報導

郭書瑤（瑤瑤）今（27）日被週刊爆料，鄰居指出她不理會管委會催領包裹的通知，私人物品占用公共空間半年，已經是累犯，郭還火大動手撕毀公告，甚至不按時繳管理費，成為社區的頭痛人物。對此，瑤瑤透過經紀人公開道歉：「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討。」

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據《鏡週刊》報導，郭書瑤被爆料人控訴是惡鄰居，經常上網買東西的她，包裹寄到管理室後只簽收卻不領取，導致半年來貨品堆成一座小山，長期占用社區大廳，「根本是把公共空間當成私人儲藏室，非常惡劣！」而瑤瑤看見布告欄上貼著她的催領公告，第一次出手抽走，第二次直接撕毀、揉爛，還面露不悅。

▲瑤瑤從廣告女星晉升實力派演員。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）
▲瑤瑤被控訴不甩社區管委會領取包裹規定，出手撕掉、揉爛催領公告，管理費也積欠長達1年，是唯一長期欠繳的住戶，直到寄存證信函、支付命令後才繳清4萬9千多元的欠款。（圖／郭書瑤臉書）
郭書瑤遭爆料是惡鄰居，危及她的正面形象，《NOWnews今日新聞》詢問經紀人，對方稍早轉述郭書瑤本人回應，解釋遲遲不領走所有包裹的原因：「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討。」

同時，郭書瑤也承諾：「日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

▲瑤瑤被控訴不甩社區管委會領取包裹規定，出手撕掉、揉爛催領公告，管理費也積欠長達1年，是唯一長期欠繳的住戶，直到寄存證信函、支付命令後才繳清4萬9千多元的欠款。（圖／郭書瑤臉書）
▲瑤瑤現在住在9年前以1500萬元入手，位於台北市信義路某社區20坪的頂樓小豪宅。（圖／郭書瑤臉書）

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