魏如萱合唱動力火車遭批！她爆粗口「靠X怎變這樣」演出片段曝光
2024 hito流行音樂獎上周六（25）在台北小巨蛋舉行，今年邀請到許多大咖藝人王心凌、蕭敬騰、Ella陳嘉樺、Energy等人演出，其中由魏如萱和動力火車的組合擔任壓軸，同台飆唱〈外套〉、〈香格里拉〉、〈我很好騙〉等多首經典歌曲。魏如萱唱到〈我很好騙〉的片段曝光後，音準一直飄來飄去，網友不忍表示「我覺得還是動力火車唱就好」，魏如萱也現身致歉，「靠X，我現場真的唱得蠻（滿）好耶，怎麼影片變這樣！」
記者薛羽彤／綜合報導
魏如萱和動力火車搭配擔任壓軸，一起合唱雙方的經典歌曲，其中〈我很好騙〉當晚演出的片段曝光後，魏如萱被批音準飄忽不定，合音部分也很不搭，網友不忍直視在影片底下留言，「我覺得還是動力火車唱就好」、「只能說他們的音域真的不搭，和聲也很不OK，還是動力火車自己唱比較好聽」、「她到底在唱什麼」、「整個被魏如萱搞砸！」、「兩組都很喜歡，但合在一起真不搭 。」
對於網友的批評指教，魏如萱也親自現身回應，「靠X，我現場真的唱得蠻（滿）好耶，怎麼影片變這樣，哈哈哈哈哈！我先和動力火車的歌迷說聲『我很抱歉』。」最後她疑似意識到爆粗口不妥，將前兩字刪除，重新編輯。此外，也有網友替她緩頰，認證她現場真的唱得不錯，「聽過妳現場演出真的很棒！不過我想很多轉播出來的，不知道是收音問題還是...都是很妙的音質空間。」