灰狼先發3人被吹5犯！希望裁判保持一致　Edwards：他們罰了31球

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本場比賽落後敗後，灰狼派出Anthony Edwards、Mike Conley以及Kyle Anderson出面接受媒體訪問。當有媒體問到球員對於哪項比賽數據最有印象，Anthony Edwards回答道：「31次對上17次，他們有31次罰球機會，而我們只有17次罰球機會。」
灰狼先發5人中有3人犯下5次犯規，包含內線的Rudy Gobert以及後場的Jaden McDaniels、Mike Conley在比賽後半段都陷入犯規麻煩，且團隊總共犯下24次犯規，使得獨行俠獲得31次罰球機會。另一方面，獨行俠則是犯下19次犯規，不過灰狼只獲得了17次罰球機會。
坦言犯規多 希望保持「一致性」
媒體也進一步詢Anthony Edwards對於本場裁判吹判的「一致性」看法，但由於過去時常有球員抱怨裁判吹判尺度，而被聯盟罰款的歷史，因此媒體提問時還特別強調，不想讓Anthony Edwards「陷入麻煩」，也讓受訪的3人當下笑了出來。
經驗較為老道的Mike Conley率先表示：「事實上，我們的犯規確實比較多，但我們只是希望維持一致性。」而Anthony Edwards也在隨後說道：「他們今晚判得很好，我們只是希望他們可以對獨行俠維持一樣的吹判。」
目前灰狼以0：3落後獨行俠，距離從西區冠軍賽被淘汰只剩1場，且第4戰依舊會是在獨行俠主場，防守強度的調整，以及如何避免犯規麻煩，可能會是灰狼逆轉戰局前必須解決的問題。