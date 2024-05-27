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灰狼先發3人被吹5犯！希望裁判保持一致　Edwards：他們罰了31球

▲明尼蘇達灰狼本場面對達拉斯獨行俠，先發5人中有3人累積犯規達到5次，球星Anthony Edwards希望裁判維持吹判一致性。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼本場面對達拉斯獨行俠，先發5人中有3人累積犯規達到5次，球星Anthony Edwards希望裁判維持吹判一致性。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

灰狼先發有3人都被吹5犯！今（27）日NBA進行西區決賽第3戰，達拉斯獨行俠以116：107擊退明尼蘇達灰狼，一鼓作氣搶下系列賽3連勝。獨行俠雙星Luka Doncic、Kyrie Irving兩人都砍下33分，且讓灰狼全員深陷犯規危機。賽後接受訪問時，灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards也提到兩方罰球次數，指出對方有31次罰球機會，而自己只有17次罰球機會，但仍表示裁判今晚的表現很好，只是希望能夠維持一致性

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灰狼陷入犯規危機　罰球次數有差距

本場比賽落後敗後，灰狼派出Anthony Edwards、Mike Conley以及Kyle Anderson出面接受媒體訪問。當有媒體問到球員對於哪項比賽數據最有印象，Anthony Edwards回答道：「31次對上17次，他們有31次罰球機會，而我們只有17次罰球機會。

灰狼先發5人中有3人犯下5次犯規，包含內線的Rudy Gobert以及後場的Jaden McDaniels、Mike Conley在比賽後半段都陷入犯規麻煩，且團隊總共犯下24次犯規，使得獨行俠獲得31次罰球機會。另一方面，獨行俠則是犯下19次犯規，不過灰狼只獲得了17次罰球機會。

坦言犯規多　希望保持「一致性」

媒體也進一步詢Anthony Edwards對於本場裁判吹判的「一致性」看法，但由於過去時常有球員抱怨裁判吹判尺度，而被聯盟罰款的歷史，因此媒體提問時還特別強調，不想讓Anthony Edwards「陷入麻煩」，也讓受訪的3人當下笑了出來

經驗較為老道的Mike Conley率先表示：「事實上，我們的犯規確實比較多，但我們只是希望維持一致性。」而Anthony Edwards也在隨後說道：「他們今晚判得很好，我們只是希望他們可以對獨行俠維持一樣的吹判。

目前灰狼以0：3落後獨行俠，距離從西區冠軍賽被淘汰只剩1場，且第4戰依舊會是在獨行俠主場，防守強度的調整，以及如何避免犯規麻煩，可能會是灰狼逆轉戰局前必須解決的問題。


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